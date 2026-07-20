¡El presidente argentino sorprende a Messi y sus compañeros pese a la derrota en el Mundial!

El presidente argentino, Javier Milei, anunció que será festivo nacional el día en que la selección celebre con los aficionados tras regresar del Mundial 2026, donde perdió 0-1 ante España en la final.

Mili escribió en redes: «Ante la preocupación por las celebraciones del logro alcanzado por la selección argentina, informo al público de que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico sobre el día de la celebración, se declarará festivo nacional», y añadió: «Muchísimas gracias a vosotros, jugadores. Daremos lo mejor de nosotros mismos hasta el final; Argentina siempre estará en lo más alto».

La Albiceleste, comandada por Lionel Scaloni, aterrizará este lunes sobre las 17:00 hora local, aunque aún no hay detalles sobre el acto con los hinchas.

La AFA informó que algunos jugadores viajarán directo desde Estados Unidos a sus clubes o a descansar, Una parte de la delegación, con jugadores, cuerpo técnico y staff, volverá al país sin que se precise aún el destino final ni si habrá actos con la afición.

Días antes de la final, Mili ofreció la Casa Rosada para que el plantel celebrara desde el balcón presidencial en caso de título. La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Mili, y la Casa Militar coordinan los actos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Federales elaboran un plan para el regreso.

En ese marco, la AFA suspendió los partidos del lunes y martes para facilitar el regreso del plantel.

Decenas de miles de argentinos salieron a las calles el domingo para expresar su apoyo al equipo tras la final.

El presidente argentino agradeció al capitán Lionel Messi por «una alegría inmensa» y declaró en Radio Mitre: “Alguien que lleva más de veinte años en la cima de un deporte merece toda nuestra admiración; además, ha traído una alegría inmensa a todos los argentinos y a quienes disfrutan del buen fútbol”.

Además, definió al seleccionador Lionel Scaloni como «una persona extraordinaria» y «un líder excepcional», y le deseó que «siga su corazón y alcance la felicidad y todos los logros que desee en la vida». tras dejar el seleccionador argentino la puerta abierta a su salida, indicando que necesita «tiempo para decidir» y hablar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La AFA emitió un comunicado para agradecer a todos los argentinos que siguieron al equipo en el Mundial 2026 y destacó que el cariño recibido —banderas, mensajes, caravanas y abrazos— confirma que la selección es un legado de todos.