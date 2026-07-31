El presidente argentino Javier Milei volvió a abrir el expediente de las Malvinas desde la puerta del fútbol, dirigiendo una crítica mordaz a los jugadores de la "Albiceleste" tras su celebración levantando la bandera de las islas después de la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Milei, aferrado a separar el deporte de la política, evocó a Elvis Presley y a Diego Maradona para decir: "No es bueno mezclar el aceite con el agua".

Milei renovó su crítica a los jugadores de la selección nacional a raíz de que levantaran la bandera de las islas Malvinas durante sus celebraciones por la victoria sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Milei afirmó, en una entrevista televisiva, su postura firme sobre la necesidad de separar el fútbol de las cuestiones políticas, subrayando que el camino para recuperar la soberanía sobre el archipiélago debe pasar exclusivamente por los canales diplomáticos.

El presidente recurrió a una comparación llamativa para respaldar su punto de vista, evocando la postura del artista Elvis Presley ante la guerra de Vietnam: "A Elvis le preguntaron sobre la guerra y respondió que él era un artista y no opinaba sobre política. Aquí es lo mismo; es un deporte, un juego. No es bueno mezclar el aceite con el agua".

Milei se mostró de acuerdo con la postura del entrenador Lionel Scaloni en este asunto, pero distinguió entre la reacción de los jugadores y la responsabilidad de los políticos, diciendo: "Los jugadores pueden actuar llevados por sus emociones en ese momento. Eso no se puede aceptar de los políticos, porque sus declaraciones pueden interpretarse como una declaración de guerra".

"El gol de Maradona no devolvió las islas"

La parte más polémica de las palabras de Milei fue su referencia a Diego Maradona y sus dos goles históricos ante la portería de Inglaterra en el Mundial de México 1986. El presidente comentó: "Tenemos que mantener la calma. El gol de Maradona contra los ingleses, o cualquier otro gol, no nos devolvió las islas Malvinas. No nos las devolvieron con creces".

Milei señaló que su gobierno logró un avance tangible en el expediente a través de la vía diplomática, y añadió: "Empujamos a las Naciones Unidas a obligar a Inglaterra a sentarse a la mesa de negociaciones, y eso ya ocurrió. Ejercemos una labor diplomática tan eficaz que Estados Unidos expresó su apoyo hacia nosotros, y también China y algunos sectores en Inglaterra".

Las declaraciones de Milei llegan como continuación de la postura que anunció hace días, cuando describió la celebración de los jugadores de Argentina con el cántico "Las Malvinas son argentinas" tras el partido ante Inglaterra como "un acto poco prudente", subrayando que "los jugadores no forman parte de la diplomacia".