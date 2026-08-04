El precio ya está fijado: el Milan enciende la competencia por la estrella del Chelsea

El círculo de interesados en fichar al extremo portugués Pedro Neto se ha ampliado durante el mercado de fichajes de verano, después de que el Milan entrara en las negociaciones, sumándose así a la lista de clubes que desean contratar a la estrella del Chelsea, pese a que el club londinense insiste en mantenerlo.

El diario The Sun señaló que el Milan se unió a la carrera por el fichaje de Neto, tras situarlo como su máxima prioridad para reforzar la línea ofensiva, en medio de su búsqueda de un posible sustituto para Rafael Leao.

Añadió que el Manchester City también muestra interés en hacerse con los servicios del internacional portugués, dado el gusto del entrenador Enzo Maresca por las cualidades del jugador, después de haber trabajado ya con él durante su etapa en el Chelsea.

El informe apuntó a que la directiva del Milan considera a Neto la opción más adecuada para suceder a Leao, en caso de que este último se marche durante el actual mercado de fichajes, especialmente tras la contratación por parte del club italiano de Gonzalo Ramos, íntimo amigo del extremo portugués.

Aclaró que el Chelsea fijó un precio de 70 millones de euros para aceptar la venta de Neto, dado que no tiene prisa por desprenderse del jugador durante el presente verano.

Pese a ello, el informe señaló que el importante desembolso del Chelsea para completar el fichaje de Morgan Rogers podría llevar al club a reconsiderar su postura, si recibe una oferta que iguale sus exigencias económicas.

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