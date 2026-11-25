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Cuando el Bayern se enfrente este miércoles por la noche al Lille, uno de los principales clubes de Francia, en la Champions League, Michael Olise será baja por una lesión en el pie. Aun así, la estrella es protagonista en la previa del encuentro en el Decathlon Arena.

El presidente del Lille, Olivier Letang, reveló a Eurosport que le habría gustado incorporar a Olise a Les Dogues antes de su traspaso del Crystal Palace al Bayern en el verano de 2024.

«Seguía su evolución desde su etapa en el Reading», reveló. «Me encantaba y me sigue encantando». En categorías inferiores, Olise pasó, entre otros, por clubes de primer nivel como el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City antes de fichar por el Reading en 2017. Allí, el atacante dio el salto al primer equipo a principios de 2020 y poco después se consolidó. «Alguien me habló de él y así lo descubrí», explicó Letang, que a partir de entonces siguió de cerca la trayectoria de Olise.

En el verano de 2021, el jugador fichó por el Crystal Palace por 9,3 millones de euros y se hizo un nombre en la Premier League. Cuando en 2024 el Bayern se interesó por él y pagó los 53 millones de euros fijados en su cláusula, ya era definitivamente demasiado tarde para Letang y el Lille: «60 millones de euros no son una opción para el Lille. Las cifras de los traspasos de jugadores de la Premier League son casi imposibles de asumir para un club francés. Y el nivel salarial es completamente distinto al que estamos acostumbrados».

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Por eso, acabaron renunciando a fichar a Olise: «El precio era inasumible. De lo contrario, lo habría fichado de inmediato». Para ponerlo en contexto: Jonathan David, incorporado en 2020 por 27 millones de euros, es el fichaje más caro de la historia del equipo que ocupa el tercer puesto de la Ligue 1.

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Para el Bayern, en cambio, el precio de Olise resultó ser dinero bien invertido. El jugador triunfó desde el primer momento en Múnich y se convirtió en uno de los mejores del mundo. El futbolista de 24 años también es ya titular en la selección francesa y hace unas semanas terminó entre los diez primeros en la votación del Balón de Oro.

Getty Images

¿Hasta cuándo tiene contrato Michael Olise con el Bayern?

El contrato de Olise con el club más laureado de la Bundesliga se extiende hasta 2029. El Bayern quiere renovarlo. Sin embargo, el extremo, al que supuestamente pretende el Real Madrid, aún no ha dado pistas sobre sus planes de futuro a medio y largo plazo.

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Olise será baja para el Bayern este miércoles por una contusión en el metatarso que sufrió el viernes por la noche en el empate 1-1 ante el Colonia . Aún no se sabe si podrá volver a jugar el fin de semana en el partido de liga contra el Hamburgo.

Su ausencia supone otro contratiempo para el entrenador Vincent Kompany. El Bayern tendrá que prescindir de varios jugadores importantes en Lille. Los problemas son especialmente acusados en ataque tras las bajas de larga duración de Ismael Saibari y Harry Kane.

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Olise suma esta temporada doce goles y siete asistencias en 16 partidos oficiales. «Michael volverá en algún momento. Espero que no tengamos que esperar demasiado», dijo Kompany en la rueda de prensa del martes.

El Bayern ocupa actualmente el 14.º puesto en la clasificación de la Champions League y necesita urgentemente los tres puntos para mantener sus opciones de acceder directamente a la fase eliminatoria. Su rival, el Lille, todavía no conoce la victoria y es penúltimo con un punto en cuatro partidos.