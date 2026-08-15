Enzo Fernández ha provocado una nueva polémica dentro del Chelsea, en un momento en el que el club atraviesa una etapa decisiva sobre el futuro del centrocampista argentino, cuyo nombre ha estado muy presente en el mercado de fichajes durante las últimas semanas.

La presión en torno a Fernández ha aumentado tras los últimos acontecimientos relacionados con su futuro, mientras que la postura de la afición del Chelsea hacia él ya no es unánime, en una escena que refleja la magnitud de la tensión que ha acompañado el asunto del jugador desde el final de la temporada pasada.

Fernández había sido vinculado con una salida del Chelsea, después de que el Real Madrid entrara previamente en la puja por su interés, antes de que el club español descartara la idea de contratarlo.

Después, el Manchester City surgió como el interesado más destacado, sobre todo tras fijar el Chelsea un plazo definitivo para presentar ofertas por el jugador, cuyo valor se estima en 120 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el plazo expiró la noche del viernes sin que llegara ninguna oferta del Manchester City, lo que llevó al Chelsea a prever la continuidad de Fernández en el equipo durante la temporada 2026-2027, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que el club celeste se mueva más adelante.

En medio de estos acontecimientos, Fernández saltó al terreno de juego como suplente durante el amistoso ante la Real Sociedad, el sábado, para recibir pitos de parte de la afición del Chelsea, después de haber sido objeto de otros pitos cuando se anunció su nombre antes del partido, según confirmó el diario The Telegraph.

El recibimiento no fue del todo negativo, ya que una parte de los aficionados coreó el nombre del jugador, especialmente después de que recibiera el brazalete de capitán de manos de Reece James.









El enfado de parte de la afición del Chelsea se relaciona con las insinuaciones previas de Fernández sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid, además de otras actitudes que generaron polémica en torno a él, entre ellas su celebración del gol de Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, antes de ser expulsado posteriormente durante la final que Argentina perdió ante España.

El Chelsea había concluido su preparación para la nueva temporada con una victoria sobre la Real Sociedad por 3-1, en la que el recién llegado Morgan Rogers marcó el primer gol, mientras que João Pedro añadió los otros dos tantos.