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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

El precio del estrellato: Yamal revela su sueño imposible en el Barcelona

L. Yamal
Barcelona
España
Primera División
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España

La otra cara de la vida de la estrella del Barça

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, desea poder vivir una vida más tranquila y privada en la ciudad catalana, lejos de los focos y la fama que le impiden disfrutar de algunos pequeños detalles cotidianos, asegurando que muchos desearían estar en su lugar, mientras que él desea lo contrario.

Según el diario español "Sport", Lamine Yamal ofrece grandes actuaciones en el inicio de la temporada, después de haber vivido uno de los mejores veranos de su carrera, tras la conquista del Mundial 2026 con la selección de España, cumpliendo uno de sus sueños con tan solo diecinueve años.

Lamine Yamal habló con franqueza durante la entrevista que concedió a Jorge Valdano, en el programa "Universo Valdano" de la cadena "Movistar Plus", sobre su vida en Barcelona, asegurando que no es tan ideal como muchos creen, ya que reconoció que la fama también tiene sus aspectos negativos, especialmente cuando sale a la calle, después de haber perdido la capacidad de moverse sin que los demás lo reconozcan.

Durante uno de los momentos de la entrevista, Yamal reveló una situación que se repite constantemente con él, diciendo: "Esto me pasa siempre cuando camino por Barcelona; puede que vaya a comprar ropa y la gente diga: ojalá estuviera en el lugar de Lamine y pudiera comprar todo lo que quisiera".

Pero la estrella de Rocafonda lo ve de una forma completamente distinta, pues dijo: "En cuanto a mí, es todo lo contrario".

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Yamal explicó que una de las principales razones que lo llevan a desear una vida más privada es su deseo de disfrutar de la ciudad de Barcelona con mayor tranquilidad, lejos de la atención constante que recibe.

Cerró sus declaraciones diciendo: "Ojalá estuviera en vuestro lugar y pudiera comer algo en esta calle con tranquilidad, o convivir con la gente sin llamar demasiado la atención".

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