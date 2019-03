El positivo mensaje de Scaloni sobre el futuro de Messi

El técnico de la Selección argentina está tranquilo: pase lo que pase, contará con La Pulga. Además, tiene "un 80% de la lista" para la Copa América.

No hay dudas, o al menos Lionel Scaloni no las tiene: Messi vestirá la camiseta de la Selección argentina en la Copa América de Brasil. Así lo aseguró el DT de la Albiceleste, que este martes tendrá una nueva prueba, ante , después de la caída contra en lo que fue la vuelta de La Pulga a la Selección.

"Es evidente que Leo va a estar para lo que viene", confirmó Scaloni en referencia a la presencia del 10 en la que se disputará a partir de junio y explicó cómo lo vio en sus primeros entrenamientos de 2019: "La predisposición de él en estos días fue máxima. Se implicó muy bien y lo vimos muy metido. Después hablamos de lo que fue el partido y no hablamos de mucho más". Además, explicó que "es la primera convocatoria de muchos jugadores con Leo. Sabíamos que podía pasar. Y nosotros tenemos que trabajar en que los jugadores no se sientan atraídos por Leo, si no que es un jugador que nos va a ayudar a ganar".

Por otra parte, el entrenador reconoció que tiene definido a gran parte del plantel que viajará a : "El 80% de la lista ya la tenemos".

En cuanto a la derrota frente a Venezuela, el técnico dijo que es un momento de prueba. "Somos concientes de lo que pusimos el viernes en la cancha, somos concientes de lo que quisimos buscar. Pero es la oportunidad que tenemos para probar. Es el momento de hacer esto. Seguramente si era una final lo hubiese planteado de otra manera", justificó y agregó: "Lo Celso tiene que hacer de Lo Celso, Paredes tiene que hacer de Paredes, Pity Martínez tiene que hacer de Pity Martínez. Lo que les pido a los demás es que hagan lo que hacen en sus clubes. El otro día era básico para poder verlo, salió mal. Nosotros después iremos viendo con quién se siente más cómodo Leo".