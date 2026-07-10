El portugués Pedro Gonçalves es el nuevo entrenador del Ejército Real

El Ejército Real de Marruecos ha anunciado oficialmente el fichaje del entrenador portugués Pedro Gonçalves para asumir la dirección técnica del primer equipo, con un contrato de dos temporadas, en sustitución de su compatriota Alexandre Santos.

Gonçalves llega tras trabajar varios años en la cantera del Sporting de Lisboa y, después, en la del 1.º de Agosto angoleño, donde consiguió destacados éxitos con las selecciones juveniles.

Dirigió a la selección sub-17 y luego a la sub-20 de Angola, logrando resultados históricos.

Además, dirigió al Yanga de Tanzania y, aunque se marchó antes del final de la temporada pasada, ayudó al equipo a ganar la liga y la Mapinduzi Cup.

Ahora asume el desafío de dirigir uno de los clubes más importantes de Marruecos y África, con un palmarés que incluye una Liga de Campeones de África, 13 ligas marroquíes y 12 Copas del Trono.

Su llegada refuerza el proyecto del club en un contexto donde Marruecos destaca como potencia futbolística del continente gracias a importantes inversiones y a los preparativos para el Mundial 2030 junto a España y Portugal.

La pasada temporada el Ejército Real acabó cuarto en la Liga marroquí con 55 puntos, mientras que el Magreb de Fez se proclamó campeón.