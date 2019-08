El Porto inscribe a Casillas para jugar la Liga de Portugal

Mientras continúa con su recuperación y tiene asegurado un lugar en el equipo directivo, el portero español está anotado para disputar el campeonato.

El Porto ha inscrito oficialmente a Iker Casillas para disputar la Liga de , tal y como figura en la página web de la organización que dirige el campeonato luso. Así las cosas, Casillas podría ser utilizado legalmente por Sérgio Conceiçao , entrenador del conjunto portugués.

Cabe recordar que el pasado 1 de mayo, el ex meta del sufrió un infarto en un entrenamiento del Porto, teniendo que ser ingresado en un hospital. Desde ese momento, el ex internacional por realiza distintos trabajos de recuperación.

El Porto debutará el sábado en la Liga ante el Gil Vicente, encuentro en el que se espera que la portería la defienda el argentino Agustín Marchesín, fichaje de los lusos en la actual ventana de mercado que llega procedente del América de .

Hace algunas semanas, se supo que Casillas formará parte del equipo directivo del Porto mientras se recupera de su dolencia cardíaca. Así lo había anunciado el club el pasado 15 de julio. El portero tendrá una función específica y será el enlace entre los despachos y la plantilla. Casillas se mantendrá en la ciudad portuguesa y tendrá un papel relevante en el día a día del equipo.

" Voy a hacer algo diferente de lo que solía hacer , que era estar en el campo. Intentaré hacer la conexión entre el equipo y el club. El entrenador me habló la temporada pasada cuando ocurrió mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jugadores más jóvenes, porque habría muchos cambios. Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis compañeros", explicaba el portero mostoleño .

Casillas se mostraba ilusionado con lo que pueda hacer el Porto en esta temporada. " Nos prepararemos para hacer lo mejor posible al comienzo de la temporada. Ya llevamos varias semanas de trabajo, pero todavía faltan un par de semanas para los primeros partidos oficiales. Espero que todos podamos tener una gran temporada juntos para que podamos ganar el campeonato, las copas y hacer lo mejor en Europa", relataba el guardameta español, que también es embajador de .