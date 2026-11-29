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El Porto de Francesco Farioli no da señales de frenar y mantiene su racha en la liga: 12 partidos disputados, 12 victorias, 0 empates y 0 derrotas, con 29 goles a favor y solo 5 en contra. Y este domingo 29 de noviembre ha llegado una de las confirmaciones más importantes de su gran inicio de temporada.

Le esperaba un duelo directo contra el Sporting de Lisboa que dirige desde hace poco el ex del Milan Paulo Fonseca, pero el Porto no se ha frenado y se ha impuesto una vez más, esta vez por un claro 2-0 en casa ante el Sporting. La victoria podría haber sido aún más amplia si no le hubieran anulado a Sainz el tercer gol en el tiempo añadido.

LOS GOLES: Al Porto le bastaron 13 minutos para encarrilar el partido. Ese fue el tiempo que tardó Gabri Veiga en firmar el 1-0: se adelantó a todos, incluido su compañero Froholdt, para culminar una gran jugada por abajo que abrió la defensa del Sporting y colocar el balón en el palo largo, junto a la base, sin que Kaique Pereira pudiera reaccionar.

Solo cuatro minutos después, Samu Agehowa dejó el encuentro sentenciado. Hizo valer su físico, protegió muy bien el balón, lo controló en el área y se giró en un instante para batir con un potente disparo al portero del Sporting de Lisboa, que también tuvo parte de culpa.

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LA CLASIFICACIÓN: Farioli puede seguir avanzando en la clasificación, con el Sporting a 12 puntos y el Benfica, que jugará mañana por la noche contra el Famalicao y que, incluso si gana, se quedará a solo cinco puntos del liderato.

GIMENEZ, OTROS 90 MINUTOS EN EL BANQUILLO: Quien no sonríe es el exdelantero centro del Milan, ahora cedido al Porto, Santiago Gimenez. El delantero mexicano volvió a pasar los 90 minutos en el banquillo. Farioli prefirió una vez más a André Silva como primera opción de recambio en ataque. Un futuro lejos de Oporto se está convirtiendo cada vez más en una necesidad.