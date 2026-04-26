El derbi entre Huesca y Real Zaragoza, en Segunda División, se descontroló. El portero Esteban Andrada fue expulsado en el descuento, se abalanzó sobre un rival y le propinó un puñetazo. La sanción podría alcanzar los diez partidos.

El derbi aragonés, marcado por la zona de descenso, generaba más expectación de lo habitual. Una victoria podía cambiar el panorama.

El Huesca se adelantó en la segunda parte con un penalti de Óscar Sielva y el marcador no volvió a moverse. En el descuento, Andrada se enzarzó con Jorge Pulido.

Tras un empujón de Pulido, el árbitro le mostró la segunda amarilla.

Pulido ya se había levantado, y se especula que le gritó algo al portero, quien reaccionó de inmediato.

El portero corrió y le propinó un puñetazo en pleno rostro. Se desató una pelea.

Una de las rojas fue para Dani Tasende, del Zaragoza, por pisar por detrás a un rival; la otra, para Dani Jiménez, del Huesca, por golpear a Andrada en la cabeza.

MARCA lo califica como «un momento lamentable para el fútbol español» y «una página negra en la historia de los derbis aragoneses».

El Huesca ganó 1-0 y está a dos puntos de la salvación. El Zaragoza tiene un punto menos. A ambos les quedan cinco partidos. Aquí puedes ver un resumen del partido en YouTube.