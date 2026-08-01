Ørjan Nyland está a punto de dar un bonito paso adelante en su carrera. Según el experto en el mercado de fichajes Florian Plettenberg, de Sky Sport, el noruego sin equipo va a firmar un contrato con el RB Leipzig.

Nyland vivió una temporada de contrastes. El guardameta de 35 años fue en el Sevilla el segundo portero fijo por detrás del griego Odysseas Vlachodimos y solo jugó en la Copa del Rey y durante los parones internacionales.

Para el seleccionador Ståle Solbakken, Nyland siguió siendo, pese a su papel de suplente en España, la primera opción de Noruega. Así, en marzo jugó el partido completo cuando perdió junto a sus compañeros en un amistoso contra Países Bajos (2-1).

Nyland firmó en líneas generales un fuerte Mundial y realizó varias paradas cruciales en los partidos de eliminación directa contra Costa de Marfil y Brasil. Sin embargo, en los cuartos de final contra Inglaterra fue donde se torció todo.

Nyland también jugó a gran nivel durante mucho tiempo contra Inglaterra, pero cometió un error al dejar suelto un disparo potente de Morgan Rogers. Jude Bellingham lo aprovechó (1-2) y Noruega ya no se repuso de ese golpe (1-2).

El contrato de Nyland con el Sevilla expiró este verano, por lo que, combinado con sus sólidas actuaciones en el Mundial, era una opción atractiva para muchos clubes.

Leipzig tuvo que salir en busca de un portero por la inminente salida de Péter Gulácsi. El húngaro, de 36 años, emprenderá una aventura en el Villarreal en el otoño de su carrera.