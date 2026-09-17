El portero del Sundowns: el partido ante el Al Ahly es difícil por esta razón

Ronwen Williams, guardameta del Mamelodi Sundowns sudafricano, describió como difícil el duelo ante el Al Ahly, previsto para la noche del sábado dentro de las competiciones del partido de la Copa de África, Asia y el Pacífico en la Copa Intercontinental de Clubes, subrayando la necesidad de concentrarse y evitar cometer errores frente al conjunto saudí.

Lee también: Donis en el ojo del huracán: grandes signos de interrogación antes de la batalla del Golfo

El portero internacional sudafricano declaró al sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA): «Es maravilloso enfrentarse a un equipo como el Al Ahly, campeón de Asia dos años consecutivos, y por ello nuestra tarea será enormemente difícil ante él; debemos concentrarnos y no cometer errores».

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora»

Y añadió Williams: «El partido es difícil ante el vigente campeón de la Liga de Campeones de Asia de Élite dos veces consecutivas, y el Al Ahly cuenta con un grupo de jugadores destacados que participaron en el último Mundial con las selecciones de sus países, como el brasileño Roger Ibáñez, el turco Merih Demiral, el inglés Ivan Toney y el senegalés Edouard Mendy».

El guardameta del Sundowns se refirió al enfrentamiento contra su compatriota senegalés Edouard Mendy, portero del Al Ahly, expresando su admiración por la trayectoria que ha desarrollado su colega en el continente africano a lo largo de los últimos años.

Williams dijo sobre Mendy: «Admiro la magnífica trayectoria que ha desarrollado Mendy, y lo he seguido con mucha atención a lo largo de toda su carrera, pero no he tenido la oportunidad de jugar contra él antes, aunque lo conozco bien tras haber visto su trayectoria y haberlo visto lograr numerosos títulos con la selección senegalesa».

Las declaraciones de Williams llegan antes del esperado duelo que enfrenta al Sundowns y al Al Ahly, en un partido que reviste gran importancia para ambos equipos, ya que cada parte busca sellar el billete de clasificación y continuar su recorrido en la Copa Intercontinental de Clubes, en medio de una gran expectación por este enfrentamiento africano de carácter mundial.