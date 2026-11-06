El portero del Roda JC comete tres errores garrafales y propicia una derrota estrepitosa ante el Heracles

Heracles Almelo dio un paso importante en la Keuken Kampioen Divisie. El equipo goleó 5-1 al Roda JC y vio cómo el VVV-Venlo empataba 1-1 ante el Jong PSV, por lo que el club de Overijssel aventaja ahora en seis puntos a sus perseguidores al frente de la clasificación.

Heracles Almelo - Roda JC Kerkrade 5-1

El Heracles se adelantó pronto gracias a un enorme error de Justin Treichel. El portero resbaló con el balón en los pies y Tristan van Gilst solo tuvo que empujarlo a la red. El Roda JC empató desde el punto de penalti, pero de poco les sirvió a los visitantes. Treichel no logró despejar bien un disparo lejano y Jean-Paul N'Djoli aprovechó para marcar. Poco después, el propio N'Djolie hizo el 3-1. Y no quedó ahí la cosa: Van Gilst aprovechó el tercer error de Treichel y volvió a batir al alemán por el primer palo: 5-1.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-0

En Dordrecht no hubo goles, pero sí faltas. El partido estuvo marcado por los conatos de enfrentamiento y las tarjetas amarillas, e incluso se interrumpió brevemente por el lanzamiento de vasos al campo.

Helmond Sport - FC Volendam 2-3

El FC Volendam se adelantó poco antes del descanso gracias a un gol en propia puerta de Lovro Golic. Xander van de Velde puso el 1-1 en el minuto 59 con un disparo espectacular. El Volendam recuperó la ventaja por medio de Precious Ugwu, que estaba completamente libre dentro del área. Sin embargo, Michel Ludwig neutralizó rápidamente ese gol con un curioso disparo que cambió de dirección. Finalmente, el Volendam se llevó la victoria: Henk Veerman remató con picardía con el exterior del pie para establecer el 2-3.

Jong AZ - Almere City 1-3

El Almere City se adelantó en la primera parte tras culminar un magnífico contraataque que finalizó Ferdy Cruyff. Druijff tuvo la oportunidad de hacer el 0-2 unos minutos después, pero no definió bien. En la segunda mitad, el Jong AZ empató gracias a un lanzamiento de falta de Jasper Hartog. Su disparo se desvió considerablemente y dejó sin opciones al portero. Siete minutos después, el Almere volvió a ponerse por delante gracias a Byron Burgering, que marcó desde cerca con un potente remate al primer palo: 1-2. Marley Dors estableció el 1-3 definitivo tras un contraataque fulminante.

FC Eindhoven - Jong Ajax 0-3

Tras un error en la salida de balón, el Jong Ajax encontró a Emre Ünüvar dentro del área mediante una rápida combinación. El jugador marcó en dos intentos. En la segunda parte, el Ajax duplicó su ventaja por medio de Levi Acheampong, que aprovechó un rechace para marcar a puerta vacía. Diego Pugno estableció el 0-3 definitivo desde el punto de penalti.

TOP Oss - RKC Waalwijk 1-1

El TOP Oss se adelantó en el minuto 23 gracias a Maurilio de Lannoy, que culminó un rápido contraataque con un disparo al ángulo inferior izquierdo. En el minuto 58, Jesse van de Haar igualó para los visitantes con un cabezazo a la salida de un córner. El entrenador Sander Duits optó entonces por un sistema más ofensivo, tras lo cual el portero del TOP, Havekotte, evitó que su equipo quedara por detrás con varias paradas, mientras que, en el otro extremo, Van de Haar cabeceó por muy poco por encima del larguero en el minuto 77.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-1

Los visitantes de Eindhoven se adelantaron en el minuto 39 gracias a Amir Bouhamdi, que marcó de cabeza tras un centro desde la derecha. Después del descanso, el VVV buscó el empate y lo consiguió en el minuto 66. Ismail Oulad M'Hand cabeceó a la red desde cerca tras un excelente centro de Edhy Zuliani desde la banda derecha. El marcador ya no se movió en Venlo.