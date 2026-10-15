Nikita Haikin, portero del Bodo/Glimt noruego, criticó la actitud de los jugadores del rival local, el Viking, durante su partido ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones (3-3), pese a que elogió el punto que lograron con el empate.

Haikin declaró al portal noruego "Nettavisen": "Primero, conseguir un punto es algo impresionante. Jugaron contra el mejor equipo del mundo, en mi opinión".

Y añadió: "Pero creo que debemos recordar que, antes que nada, somos deportistas, ¿no? Y hay muchos jóvenes que nos ven, y hubo muchos momentos (en el partido entre el Bayern y el Viking) que para mí son inaceptables. Debemos respetarnos, debemos mostrar respeto. Yo no apoyo eso".

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Y al ser preguntado sobre si él haría lo mismo para lograr un buen resultado ante el Bayern, Haikin respondió: "No. Para mí, eso es inaceptable. Sí, el partido terminó (3-3), un punto, felicidades para ellos (Bodo/Glimt). Pero fue solo un punto, no una victoria. Eso también debemos recordarlo".

El partido entre el Bayern y el Viking había presenciado la expulsión de la estrella del conjunto bávaro, Michael Olise, después de lanzar el balón a la cara de Zlatko Tripic, capitán del equipo noruego, mientras que los jugadores del Bayern Múnich se quejaron de haber sufrido lo que consideraron conductas antideportivas y provocaciones por parte del rival.

En cuanto al Bodo/Glimt, venció a otro equipo alemán, el Borussia Dortmund (1-0), ayer miércoles, en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



