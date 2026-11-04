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El portero del Andorra Jesus Owono ha quedado completamente destrozado tras el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife Jesus de Miguel, según informaciones. El atacante de 30 años murió el martes por la mañana tras sufrir lesiones graves en un estremecedor choque entre ambos jugadores durante el tiempo de descuento de un partido de la segunda división española.

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Trágico choque en Segunda División

Durante el partido de Segunda División del lunes, Owono salió de su área en el tiempo añadido y chocó violentamente con De Miguel. La acción le costó la tarjeta roja al portero de 25 años, mientras que el delantero del Tenerife quedó inmóvil. Los servicios médicos atendieron al atacante por lesiones graves en la cabeza y el pecho antes de trasladarlo de urgencia a cuidados intensivos.

Aunque fue reanimado tras sufrir una parada cardíaca sobre el terreno de juego, el estado de De Miguel empeoró durante la noche. Falleció trágicamente el martes por la mañana. El partido acabó suspendiéndose con el marcador empatado a 2-2.

Los clubes le dedican emotivos homenajes

El Tenerife confirmó la devastadora noticia el martes y expresó su profundo dolor por la pérdida de su atacante de 30 años. El club pidió que se respetara la intimidad de los familiares del jugador y agradeció el apoyo de la comunidad futbolística.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea cierto, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento... de Jesus de Miguel Alameda», señaló el club en un comunicado oficial. «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que pueda aliviar este sentimiento de inmensa tristeza».

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El Andorra se sumó rápidamente a esas muestras de dolor con su propio mensaje de pésame: «Con el corazón roto y desolados, queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jesus de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife».

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Owono recibe una oleada de críticas en las redes sociales

Según el medio español AS, Owono quedó traumatizado por el incidente y estuvo llorando y rezando en el vestuario. Una fuente anónima cercana al internacional con Guinea Ecuatorial defendió su carácter: «Es una persona cariñosa, muy amable. No tiene maldad».

El Andorra ha insistido en que la acción no tuvo mala intención. Sin embargo, Owono ha recibido una avalancha de insultos en las redes sociales que lo ha llevado a eliminar su perfil de Instagram. En un principio tenía previsto ponerse en contacto en privado con la familia de De Miguel para ofrecerle su apoyo, pero el fallecimiento del delantero ha cambiado por completo esos planes.

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Incertidumbre sobre los partidos del fin de semana

La tragedia ha relegado a un segundo plano todo lo relacionado con el fútbol para ambos clubes. Owono, que fichó definitivamente por el Andorra este verano tras jugar allí cedido por el Alaves, se enfrenta a una sanción por su tarjeta roja, independientemente de si está mentalmente preparado para volver.

El Andorra tiene previsto recibir al Mallorca el domingo en liga, aunque no está claro si la plantilla estará preparada para jugar. El impacto emocional en Owono, sus compañeros y la devastada plantilla del Tenerife determinará, sin duda, cómo gestionen las autoridades del fútbol español el calendario de los próximos partidos.