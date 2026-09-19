Marc ter Stegen vivió un sábado por la noche decepcionante con el Ajax, que se estrelló ante el Excelsior (2-2). Ahora, el guardameta puede centrarse por completo en su regreso con Alemania, que dentro de cinco días se medirá a Países Bajos en 'su' Johan Cruyff Arena. Ter Stegen está especialmente feliz de poder volver a la selección nacional tras más de un año.

«Esto significa mucho para mí», cuenta Ter Stegen con una gran sonrisa sobre su regreso. «Sí, muchísimo. He sufrido por el camino. Siempre intento dar lo mejor de mí, mostrar mi mejor versión, y estoy feliz de regresar. Para cualquier niño que juega al fútbol, es un sueño jugar para su país».

«Más aún después de los dos últimos años, en los que no siempre pude jugar. También significa mucho para mí cómo me tratan en Alemania», dice Ter Stegen, agradecido entre otros al seleccionador Jürgen Klopp.

A diferencia de Ter Stegen, Thilo Kehrer y Julian Brandt no han sido convocados en la lista de 44 jugadores de Klopp. Especialmente llama la atención la ausencia de Brandt. «Jule está haciendo un trabajo fantástico», elogia Ter Stegen a su compañero. «Pero eso no me corresponde a mí, en absoluto».

«Creo que Jürgen Klopp analiza detalladamente a todos los jugadores. Ahora también tenemos un grupo bastante amplio. Él sabe dónde puede encontrarle. Jule lo está haciendo genial».

«Si mantiene esto... Por supuesto, Jürgen Klopp siempre tiene que buscar a los mejores jugadores. Jule es un jugador diferencial para nosotros», concluye Ter Stegen, que tras el duelo con Países Bajos también se prepara para un partido en casa ante Grecia en Augsburgo (27 de septiembre).



