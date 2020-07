El 'Pochi' Chávez podría naturalizarse boliviano muy pronto

El futbolista argentino espera que todo vuelva a la normalidad en Bolivia para comenzar con el trámite para su naturalización.

El argentino Cristian Chávez podría obtener la nacionalidad boliviano en un tiempo no muy lejano si es que la dirigencia de Wilstermann así se lo pida porque el futbolista tienen las intenciones de hacerlo cuando se normalicen las cosas en el país.

Chávez ve la posibilidad de nacionalizarse boliviano para liberar un cupo de extranjero en el plantel, así el club podrá contratar a otro jugador del exterior.

"Yo me naturalizo cuando el club me diga yo no tengo problema si me han estado hablando que me querían nacionalizar pero esta parado por esto, yo estoy esperando que me digan que papeles tengo que presentar y cuando ellos quieran lo hacemos para liberar un cupo lo mismo pasa con Pipo con Serginho", dijo Chávez.

El futbolista llegó en 2017 al club, ya lleva cuatro años en y es considerado una estrella en el equipo rojo. Chávez había anunciado antes que le gustaría cerrar su carrera deportiva en Bolivia donde lo trataron bien.

“Es mi segunda casa mi familia está bien y ojalá sigamos logrando cosas que sigamos entrando en la historia de Wilstermann y que todo vaya bien", dijo el ‘Pochi’.