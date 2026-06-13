La selección saudí prepara su debut contra Uruguay el martes, en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026. Será un duro examen para los «Verde», que comparten zona con Uruguay, España y Cabo Verde.

Todas las miradas están sobre el entrenador griego Georgios Donis, que dirige su primer torneo con la selección saudí bajo el anhelo de la afición de ver una imagen renovada de los Verdes en esta Copa del Mundo.

Según Al Arabiya, Donis se centra en la preparación física, consciente de la exigencia de la fase de grupos.

El técnico no quiere repetir lo ocurrido en el último Mundial, cuando el plantel agotó sus fuerzas en el debut ante Argentina y luego sufrió en los siguientes duelos.

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Para ello, aplica un plan de mantenimiento físico y rotación que mantenga al grupo en óptimas condiciones durante todo el torneo.

Se esperan cambios en el once de un partido a otro según las necesidades y la forma física de cada jugador, para mantener la frescura del equipo.

Además, aún no ha revelado la alineación ante Uruguay, pues considera a todos los jugadores titulares potenciales.

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Dounis considera que la competencia interna aportará mayor flexibilidad al equipo, sobre todo ante la presión de los partidos y los cortos intervalos entre jornadas.

El cuerpo técnico confía en que esta estrategia evite el agotamiento y mantenga el nivel en las fases decisivas, pese a la exigencia del grupo, uno de los más duros del Mundial 2026.