La calma empieza a regresar al vestuario del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, después de que el técnico portugués José Mourinho lograra construir una relación sólida con las estrellas del equipo, aprovechando su estilo basado en la humildad y la facilidad de comunicación, en un giro llamativo tras un periodo marcado por disputas internas y tensiones entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Según el diario "Marca", los jugadores elogiaron la forma en que Mourinho les trata, confirmando su satisfacción con su personalidad y su estilo de gestión del grupo, pues recogió de ellos las siguientes palabras: "Están muy contentos con él, es una persona sumamente humilde".

La influencia del técnico portugués no se limita a su gran experiencia y a su prestigio en el mundo de los banquillos, sino que se extiende a detalles cotidianos que le ayudan a acercarse a los jugadores, ya que procura permanecer con ellos después de los entrenamientos, bromear con ellos y tratar a cada jugador de acuerdo con su personalidad.

Fuentes dentro del club explicaron al diario que Mourinho sabe tratar a las personalidades fuertes y posee la capacidad de comprender la naturaleza de cada jugador por separado, lo que contribuye a construir confianza y a reforzar los vínculos dentro del equipo.

Mourinho pasa página a las disputas

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Este giro adquiere una importancia especial a la luz del ambiente que reinó en el Real Madrid durante las etapas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, que vivieron disputas recurrentes con algunos jugadores y enfrentamientos públicos que terminaron en un distanciamiento entre elementos del equipo y el cuerpo técnico.

Aquel ambiente complicó la gestión del vestuario, en medio de una disparidad de posturas y la aparición de divisiones entre partidarios y detractores, lo que convirtió el mantenimiento de la armonía dentro del grupo en un desafío adicional para el cuerpo técnico.

Pero los indicios actuales reflejan un cambio en la relación entre los jugadores y el entrenador, pues los más experimentados se sienten satisfechos con la forma en que se les trata, que combina firmeza, experiencia y cordialidad, mientras Mourinho busca convertir esa comodidad en una confianza mutua que respalde la estabilidad del equipo.

La confianza de las estrellas: la apuesta más importante de Mourinho

Parece que Mourinho situó la contención de las tensiones y el refuerzo de la armonía entre los elementos básicos entre sus prioridades desde el inicio de la temporada, con el foco puesto en crear un entorno que permita a los jugadores comunicarse de forma más fluida con el cuerpo técnico.

Según lo que transmitieron las fuentes desde dentro del club, el vestuario del Real Madrid se ha vuelto más cómodo en su trato con el técnico portugués, después de que lograra ganarse la confianza de los jugadores y rebajar la intensidad de las tensiones que afectaron al equipo en etapas anteriores.