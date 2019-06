El plan del Barça: Coutinho más 100 millones para que vuelva Neymar

Si el PSG abre la mano a una negociación, el club azulgrana planteará el nombre de Coutinho, que quiere salir

París y son vasos comunicantes. El mercado está ardiendo y se han disparado todas las alertas. No es que el quiera vender a Neymar, sino que está dispuesto a abrir la mano si llega una gran oferta por los servicios del brasileño, que no está cómodo en París después de unos meses trufados de lesiones y asuntos extradeportivos. Neymar sabe que interesa al , pero hace meses que conoce la postura del Barça de cara a un posible regreso al Camp Nou. Como ya publicó Goal el pasado noviembre, la hoja de ruta que debería seguir es la siguiente: pedir perdón públicamente por su marcha, rebajarse el salario para encajar en la plantilla y por último, retirarse del contencioso que mantiene contra el Barcelona en los tribunales. Si Neymar cumple esos requisitos, sabe que podría volver. El vestuario le recibiría con los brazos abiertos y el club explora posibles fórmulas para, en caso de que quiera volver, poder negociar con el PSG. Y en París lo tienen claro: si quiere salir, lo hará.

¿Y qué pediría el PSG por Neymar si se quiere marchar? Pues según ha podido contrastar Goal, el Barcelona ya tiene en mente un plan. Al no poder llegar a los 250 millones en los que los parisinos tasan a Neymar, el Barça busca fórmulas para acometer la operación. Bartomeu y su directiva conocen de sobra el interés del PSG en Philippe Coutinho y no dudarán en ponerle sobre la mesa en un hipotético escenario de negociación. Fuentes cercanas a la directiva azulgrana confirman a Goal que si Neymar sigue avanzando y decide dar el gran paso de volver al Camp Nou, el Barça estaría dispuesto a ofrecer un máximo de 100 millones de euros más el pase de Coutinho, valorado en 150 millones, para conseguir que Neymar vuelva a vestir de azulgrana.

Coutinho ya sabe que el FC Barcelona le ha puesto en el mercado – de manera privada, pero nunca pública para no depreciar su valor-, conoce de primera mano que no tiene la titularidad fija en el Barça y que el mercado se está moviendo a pasos acelerados. Busca tener minutos, volver a brillar con luz propia y revitalizar una carrera deportiva que se ha estancado en el Camp Nou. No vería con malos ojos un traspaso rumbo París y su entorno sabe, de primera mano, que interesa realmente al club francés, que le recibiría con los brazos abiertos en su nuevo proyecto. Por el contrario, Ousmane Dembélé no entraría dentro de los parámetros que busca la entidad parisina. Ni le concence al club, ni tampoco al Thomas Tuchel, su entrenador.

Otro nombre propio que el Barça podría usar como moneda de cambio y como parte importante en la operación es Samuel Umtiti. En el club no están satisfechos con su rendimiento, ven con buenos ojos una posible venta y el defensa, aunque públicamente insiste en que tiene contrato en vigor, no pondría reparos en hacer las maletas rumbo París. Eso sí, la gran prioridad del PSG es Coutinho. Si Neymar quiere volver a Barcelona y el PSG negocia, Goal está en condiciones de asegurar que el as en la manga del Barça será Coutinho.