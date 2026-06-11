Según varios medios, la directiva del Al-Ittihad planea fichar de nuevo al portugués Nuno Santo para que dirija al equipo la próxima temporada, en una apuesta que podría llevarle a conquistar el título de la Liga Roshen de Profesionales.

Según Al-Bilad, su nombre ha regresado con fuerza en la búsqueda de un técnico que devuelva la estabilidad al equipo.

La directiva está dispuesta a pagar la cláusula de rescisión con el West Ham para facilitar su regreso a Yeda.

El técnico no rechaza la idea de regresar, pues ya vivió un periodo exitoso en el club, aunque su respuesta definitiva dependerá de las condiciones personales y técnicas que desee incluir en el nuevo proyecto.

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El técnico luso es uno de los nombres más aceptados por la afición, ya que en su etapa anterior devolvió al equipo a los podios locales y le dio el título de la Liga Roshen tras años de sequía.

No obstante, las conversaciones están en una fase inicial, pues el asunto aún se estudia y debate sin que se tome una decisión final sobre el técnico de la próxima temporada.

Su nombre lidera la lista de candidatos gracias a su experiencia previa y a su rápida adaptación al entorno del club.

Se esperan novedades en los próximos días, pues el club quiere cerrar el tema antes del inicio de la pretemporada.