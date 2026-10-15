Los más de 11.000 kilómetros de viaje que el Borussia Dortmund tiene que recorrer estos días para disputar tres partidos fuera de casa en apenas seis días ya se habían comentado de sobra antes de su segundo encuentro de la Liga de Campeones de esta temporada. Primero, hasta el extremo norte de Noruega, donde cayó el miércoles por la noche ante el Bodö/Glimt por 0-1 (0-0); el sábado, a la capital para enfrentarse al Union Berlin, y el próximo martes, al lejano Azerbaiyán para medirse al Sabah FK.

«Ningún equipo del mundo puede afrontar semejante desgaste por los viajes jugando siempre con los mismos once. Por eso hoy hemos hecho cambios», explicó el entrenador del BVB, Niko Kovac, ante el micrófono de DAZN antes del partido contra el Bodö/Glimt. Así justificó los cinco cambios que introdujo en su once inicial respecto al 2-2 del pasado viernes ante el Werder Bremen.

El jefe de la defensa, Nico Schlotterbeck, que acababa de recuperarse de una nueva lesión de tobillo, ni siquiera viajó para evitar riesgos. En su lugar, Ramy Bensebaini fue titular en la línea de tres. Pero Kovac hizo otros cuatro cambios: Konstantinos Karetsas por Ethan Nwaneri, Samuele Inacio por Marcel Sabitzer y, en dos decisiones bastante sorprendentes, Joey Veerman y Fabio Silva ocuparon los puestos de Felix Nmecha y Serhou Guirassy.

BVB: el «plan para el césped artificial» de Niko Kovac que fracasó

«Espero que hayamos acertado con los cambios», añadió Kovac con una sonrisa. No fue así. Al menos, con los que hizo antes del partido. El cuerpo técnico del Dortmund había depositado muchas esperanzas en la entrada de Karetsas e Inacio en ataque, especialmente por la superficie poco habitual de Bodö. «Creo que los jugadores más pequeños se desenvuelven mejor en césped artificial. Por eso hoy hemos elegido a Kosta, Samuele y también a Fabio, porque sus movimientos se adaptan mejor al césped artificial de aquí», explicó Kovac antes del pitido inicial.

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Sin embargo, el «plan para el césped artificial», que buscaba generar peligro en ataque con Karetsas, Inacio y Silva, más ágiles y móviles que las otras alternativas, salió completamente mal. Sobre todo Karetsas e Inacio, dos jóvenes de 18 años con un talento extraordinario, parecieron fuera de lugar, porque el BVB no logró situarlos en posiciones desde las que pudieran explotar sus virtudes en el uno contra uno y en las combinaciones rápidas en espacios reducidos. Así, el efecto que Kovac esperaba de sus decisiones de alineación basadas en la superficie fue desvaneciéndose a medida que avanzaba el partido.

¿Qué reprochó Niko Kovac al BVB tras el 0-1 ante el Bodö/Glimt?

«No estuvimos nada bien con el balón. El rival fue mucho más ágil», dijo Kovac, que tuvo que admitir que, para su plan de juego, habría sido mucho mejor apostar desde el principio por el dinamismo de Nmecha o Nwaneri y la presencia física de Guirassy. El Bodö/Glimt «atacó los espacios a la espalda de la defensa mucho mejor que nosotros. Todos nuestros pases fueron al pie, ninguno a la espalda de la línea defensiva. Y así no puedes desordenar a un rival», señaló Kovac.

Visto en retrospectiva, el croata se reprochará no haber corregido antes su desafortunada rotación con cambios ya en el descanso. Tras la reanudación, en un primer momento nada cambió: mientras el BVB perdía toda capacidad de imponerse en las disputas, los locales eran cada vez más peligrosos. En el minuto 52, Fredrik Sjövold marcó el merecido gol que les dio la ventaja y, a la postre, la victoria.

«Siempre llegábamos un paso tarde, no fuimos lo bastante contundentes. Hicimos muy poco; ese fue el problema hoy», lamentó después el central Waldemar Anton en DAZN. «Hasta después de encajar el gol, prácticamente no aparecimos. En la primera parte no jugamos con la pasión y la intensidad que habrían hecho falta para ganar aquí», criticó Kovac. Pasada una hora de partido, el técnico acabó reaccionando e introdujo cuatro cambios a la vez que propiciaron una mejora.

Felix Nmecha y compañía dan al BVB un dinamismo muy distinto

El panorama cambió de golpe y el BVB empezó a mostrar dinamismo y determinación. Nmecha fue el principal impulsor: generó peligro de gol, aportó los desmarques en profundidad que tanto habían faltado, empujó al equipo y, ya en sus primeros minutos sobre el campo, tuvo más incidencia que el decepcionante Veerman en la hora anterior. Con su físico, Guirassy causó un efecto muy distinto al de Silva en los defensas del Bodö, mientras que Ryerson y Nwaneri aportaron mucha más llegada que Karetsas e Inacio.

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Así, el Dortmund acabó provocando en la defensa noruega el desorden que Kovac había esperado desde el primer minuto. «En la segunda parte se vio que es posible si lo hacemos mejor», resumió con frustración el entrenador del BVB. «No fue hasta los cuatro cambios cuando empezamos a entrar mejor en el partido y tomamos las riendas», añadió. Anton también subrayó: «Después de encajar el gol, empezamos a jugar al fútbol».

Una consecuencia de la decepción ante el Bodö/Glimt es que, pese al desgaste de los viajes, parece poco probable que el BVB vuelva a recurrir a una rotación amplia en lo que queda de esta semana de partidos fuera de casa. «Cada uno de los jugadores de nuestra plantilla tiene calidad para jugar», recalcó Kovac, aunque añadió con autocrítica: «Hoy no ha funcionado y asumo la responsabilidad, porque fui yo quien eligió la alineación».