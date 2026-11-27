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Hansi Flick ha reducido estratégicamente la carga de trabajo de los jugadores clave del Barcelona durante noviembre para que lleguen en plena forma al final del año. El técnico alemán da prioridad a la frescura física ante la serie de partidos de máxima exigencia que espera al equipo tanto en España como en Europa.

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Así dosificó Flick a sus jugadores clave en noviembre

El cuerpo técnico del Barcelona ha limitado estrictamente los minutos de varios titulares habituales en sus últimos cuatro compromisos entre el club y las selecciones, según SPORT. Pedri disputó 194 minutos en ese periodo, mientras que Lamine Yamal y el portero Joan Garcia jugaron 180 minutos cada uno.

Raphinha acumuló 175 minutos sobre el césped, seguido de Pau Cubarsi, con 135, y Eric Garcia, con 84. Flick y su cuerpo técnico consideran que mantener a los jugadores en buenas condiciones físicas es imprescindible para que el Barcelona conserve su capacidad de competir en un tramo exigente de la temporada.

Los minutos controlados de Pedri y el descanso forzoso de Fermin

Esta cautela se aprecia especialmente en cómo Flick ha gestionado a Pedri durante la presente campaña. El centrocampista ha sido sustituido con mucha más frecuencia que en las dos primeras temporadas del técnico alemán en el club para proteger su estado físico.

En cambio, Fermin Lopez soportó una carga mucho mayor, con 285 minutos entre el Barcelona y España durante el mismo periodo. Sin embargo, su expulsión ante el Villarreal ha dado al cuerpo técnico, de forma imprevista, un margen para que se recupere, ya que la sanción consiguiente le impedirá jugar los próximos partidos contra el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid.

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Una plantilla fresca para un sistema de gran intensidad

Aunque la sanción de Fermin priva al Barcelona de una importante amenaza ofensiva a corto plazo, el descanso obligado le permite recuperar fuerzas antes de los últimos partidos del año. Evitar que los jugadores lleguen agotados al final del año sigue siendo una prioridad en los planes de Flick a medida que se aprieta el calendario.

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Al reducir la carga de sus titulares habituales en noviembre, el entrenador busca que la plantilla conserve la energía necesaria para aplicar su exigente planteamiento táctico. Mantener frescos a los jugadores clave da al Barcelona una base más sólida cuando aumente la importancia de los partidos.

Al Barcelona le esperan dos grandes citas en el Camp Nou

La estrategia afrontará su prueba definitiva a principios de diciembre, cuando el Barcelona reciba al Atlético de Madrid en el Camp Nou el 2 de diciembre y al Manchester City el día 8. Ambos encuentros exigirán una intensidad constante, especialmente en el centro del campo, donde el control del ritmo de Pedri y la aportación ofensiva de Raphinha serán decisivos si el Barcelona quiere cerrar 2026 con buen pie.