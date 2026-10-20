El plan de rescate ha comenzado: 8 regresos llaman a las puertas del Al-Nassr

Se vislumbran señales de mejoría en la crisis de lesiones que golpea las filas del Al-Nassr saudí, después de que el portugués Carlos Miguel, jefe del cuerpo médico del club, haya diseñado un plan de tratamiento y rehabilitación destinado a reincorporar progresivamente a 8 jugadores a los entrenamientos colectivos, en un paso que podría dar al equipo un fuerte impulso durante la próxima etapa de la temporada.

Y mencionó el diario saudí "Arriyadiyah" que Miguel elaboró un calendario concreto con las fechas de asistencia de los jugadores a la clínica del club, donde los franceses Kingsley Coman y Mohamed Simakan, junto a Abdulrahman Ghareeb y Nader Al-Sharari, se someten a sesiones de tratamiento intensivas como paso previo a su esperado regreso a los entrenamientos colectivos.

En contrapartida, Rakan Al-Ghamdi, Mohammed Maran, Raghad Najjar y Mubarak Al-Buainain continúan sus programas de tratamiento y rehabilitación, conforme a los calendarios establecidos previamente, bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Coman sufre una lesión en el músculo isquiotibial, en medio de las previsiones de su regreso a los entrenamientos antes del inicio de la próxima jornada de la Liga Roshn saudí. En cuanto a Simakan, está cerca de reanudar la carrera tras su lesión en la articulación del pie, mientras que Abdulrahman Ghareeb continúa su programa de rehabilitación para recuperarse de un fuerte golpe en la misma articulación.

En lo que respecta a Nader Al-Sharari, se espera que regrese a los terrenos de juego después de un periodo de entre dos y tres semanas, tras recuperarse de la lesión que sufrió en el músculo isquiotibial.

Por otra parte, Rakan Al-Ghamdi y Mohammed Maran han recorrido un buen trecho en el camino de recuperación de las lesiones en el isquiotibial que sufrieron al comienzo de la temporada, mientras que los porteros Raghad Najjar y Mubarak Al-Buainain se someten a la última fase de sus programas de rehabilitación, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado durante la temporada pasada.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Al-Nassr se prepara para disputar el enfrentamiento ante el Neom, la noche del martes, en el estadio Al-Awwal Park, dentro de las competiciones de la décima jornada de la Liga Roshn saudí, en medio de la expectación por las novedades sobre el estado físico de los lesionados y las posibilidades de su regreso para reforzar al equipo en los próximos compromisos.



