El egipcio Mohamed Salah, la nueva estrella del Trabzonspor turco, entró en el once titular del equipo por primera vez en su trayectoria, en el partido ante el Ferencváros húngaro este jueves por la noche.

El Trabzonspor recibe a su rival húngaro en el estadio "Papara Park" en el partido de ida de la ronda previa clasificatoria para la UEFA Europa League de la temporada 2026-2027.

Salah había comenzado su andadura con la camiseta del Trabzonspor a nivel local, tras entrar como suplente en el partido ante el Kasımpaşa, que terminó con empate 1-1 en la jornada inaugural de la Liga turca, el pasado sábado.

El partido de vuelta de la ronda previa del torneo europeo está previsto que se dispute en el estadio del Ferencváros, en Hungría, el próximo jueves.

Pero antes, el Trabzonspor jugará contra el İstanbul Başakşehir el domingo, dentro de la segunda jornada de la Liga turca.

El once del Trabzonspor para el partido de hoy, con las elecciones del entrenador Fatih Tekke, fue el siguiente:

Portería: André Onana.

Defensa: Lopez Cabral - Chibuike Nwaiwu - Cenk Özkaçar - Wagner Pina.

Centro del campo: Melih Kabasakal - Umut Nayir - Benjamin Bouchouari.

Ataque: Noah Sabiwo - Paul Onuachu - Mohamed Salah.

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