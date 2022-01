El Pipa de nuevo en La Boca: "Los tres años anteriores fueron muy buenos pero no me tengo que quedar con eso"

Boca está feliz por el regreso de un futbolista que le ha dado mucho. Darío Benedetto, que entre 2016 y 2019 jugó 76 partidos y convirtió 45 goles, llegó por la mañana del jueves a Ezeiza. Durante la tarde del viernes visitó a sus compañeros y compareció en la rueda de prensa de bienvenida. Antes que nada dejó claro lo que viene a buscar deportivamente: "Sabemos muy bien los objetivos que tenemos. Principalmente el más importante, que es la Copa Libertadores, y estoy dispuesto a aceptar todo tipo de responsabilidad. No tengo ningún problema con eso".

Admitió que las charlas que mantuvo con Juan Román Riquelme a lo largo del último tiempo pesaron para volver, y comentó cómo fue el proceso de negociación: "Recibí un llamado de Román el año pasado, me preguntó qué tenía pensado hacer cuando el Olympique de Marsella no me tenga en cuenta, y le dije que tenía la posibilidad de poder estar en la liga de España; quería probar lo que se sentía eso", pero cuando vio que no estaba siendo protagonista de su equipo decidió llamar al máximo ídolo del club para volver. "Lo hablamos con mi esposa y no dudamos. La decisión fue con el corazón, sin pensar en absolutamente nada, ni como está el país, absolutamente nada. Estoy contento, no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé", cerró el delantero.

El Pipa no ha jugado los minutos que pretendía en España, por eso algunos están preocupados por su estado físico actual. ¿Llega para jugar la primera fecha ante Colón? "Vengo de un viaje largo de cuatro días, con mucha intensidad haciendo de todo para poder viajar pero estoy bien. Hoy incluso quería entrenar, pero Cascini no me lo permitió. Estoy bien para entrenar y sumarme al grupo cuanto antes".

Más declaraciones del nuevo refuerzo azul y oro:

La responsabilidad de aportar la cuota goleadora a Boca

"Tomo esa responsabilidad. Ojalá que lo pueda demostrar partido a partido. Los tres años anteriores que estuve fueron muy buenos pero no me tengo que quedar con eso, se que Boca es el día a día y tratar de seguir demostrando que todavía estoy vigente tomando la responsabilidad que tenga que tomar. Se donde me meto. Boca siempre es candidato a pelear cosas."

¿Puede ser dupla de Luis Vázquez?

"Es un gran jugador, miro todos los partidos de Boca. Es goleador. Es la misma competencia que tuve en mi otro paso cuando estaban Wanchope y otros jugadores, era todo el tiempo competir en los entrenamientos con una buena competencia. Eso me sirve a mi y a él también, es un gran jugador. Después las decisiones las toma el técnico, si quiere jugar con dos nueves o no, pero tranquilamente podemos jugar juntos".

Su paso por Europa

"Dentro de lo futbolistico los primeros meses en Olympique de Marsella fueron buenos. El objetivo era clasificar a Champions después de siete años y lo pudimos lograr. También ganarle al PSG después de nueve años. Pasado esos meses el equipo cayó un poco, quizá yo no tenía la posibilidad de jugar tanto porque vinieron otros refuerzos y ahí fue donde empecé a ponerme un poco inquieto, pero la verdad que saco lo positivo: gané mucha experiencia en un montón de cosas en cuanto a lo táctico; ojalá ahora lo pueda implementar dentro de la cancha."

Su relación con el Pulpo González

"Pareciera que estaban esperando que nos agarremos a trompadas (risas). Tenemos muy buena relación, somos dos profesionales: lo que se dijo queda dentro de la cancha y termina ahí. Nos dimos un abrazo, incluso tenemos el mismo representante."

El mejor delantero xeneize desde el retiro de Martín Palermo

"Para mi es una palabra muy fuerte porque todos saben que Martín es mi ídolo y siempre lo va a ser. Es el máximo goleador de la historia de Boca, que te comparen con él es un placer; no me considero ídolo, no considero estar a la par de él ni un poquito. Ojalá que pueda hacer algo parecido a lo que logró Martin, que tantas alegrías le dio al equipo."