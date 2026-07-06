«El pilar de la selección holandesa jugó los dos últimos partidos del Mundial con un dolor intenso y a base de inyecciones»

Frenkie de Jong jugó ante Túnez (3-1) y Marruecos (1-1, derrota en penaltis) con inyecciones por un fuerte dolor de rodilla, según SPORT.

Además, arrastraba molestias lumbares tras chocar en un entrenamiento con Quinten Timber, quien sufrió una conmoción cerebral.

A pesar de las dudas sobre su presencia ante Suecia (5-1), fue titular.

En los dos últimos encuentros de la selección holandesa, el centrocampista del FC Barcelona jugó con inyecciones analgésicas en la rodilla.

Con 70 partidos internacionales, ahora disfruta de vacaciones antes de reincorporarse al Barça en semanas.

Según las informaciones, el Barça no está preocupado por su estado físico y espera que el dolor haya desaparecido antes de que comience la nueva temporada.