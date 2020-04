El Pibe Valderrama aconseja a James "salir corriendo" del Real Madrid

El mítico 10 de Colombia habló de la situación de su compatriota en el elenco merengue. "Ha perdido un poco de años allá sin jugar", afirmó.

James Rodríguez ha tenido una temporada para el olvido, hasta el parate por el coronavirus pasó más tiempo en el banco que en la cancha, una situación que ha llamado mucho la atención de Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien se refirió al tema charla con Caracol Radio.

"James ya está grande para tomar decisiones. Si fuera yo, me habría ido corriendo del hace tiempo, no lo dudaría un instante. Ha perdido un poco de años allá sin jugar", afirmó mítico '10'.

Y agregó: "Es crack, tiene talento, y ya lo demostró. Que arranque para otro equipo. Tiene calidad para jugar en cualquier parte del mundo".

Además, Valderrama que llevaría James y Juan Fernando Quintero a la Selección a pesar de no vivir sus mejores momentos a nivel de clubes. "Yo los llamo. Si James y Quintero no pueden jugar en la Selección estamos jodidos... Si con esa calidad que tienen no pueden jugar, el fútbol se acabó. Esos son jugadores de fútbol", sentenció.