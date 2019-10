'El Pibe' apunta contra la Dimayor: "Si no hay diálogo, hay que parar el Fútbol Colombiano"

La leyenda de la Selección mostró su apoyo con los jugadores y su protesta contra el ente rector del FPC por no escuchar sus peticiones.

Las relaciones entre los futbolistas profesionales de y la Dimayor está más tensa que nunca, tanto que ya se habla de un posible paro de los jugadores en caso de que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol no se sienten a dialogar.

A los gestos de protestas de los jugadores en las últimas dos fechas tanto en Primera como en Segunda división, se ha unido una voz de experiencia y peso: la de Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien apuntó contra la Dimayor y dejó claro que apoya un posible paro si no se escuchan las peticiones.

"Apoyamos a los muchachos, porque en nuestra época ni la salud nos pagaban. Estamos pidiendo un diálogo, no estamos pidiendo nada más. Me pregunto, ¿por qué no quieren dialogar?", expresó el mítico 10 Tricolor a los medios de comunicación.

"Si no hay diálogo, hay que parar el fútbol colombiano. Nosotros queremos diálogo y ellos no saben ni lo que queremos. Le pedimos un diálogo y no quieren ¿Cuál es el temor? Si hay que pararlo se para", sentenció.