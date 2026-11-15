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Karim Malim
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El pesadilla de la defensa impone su ley: Pochettino define su primer fichaje en el Manchester United

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Mientras Mauricio Pochettino se prepara para afrontar uno de los retos más difíciles de su carrera como entrenador, parece que el técnico argentino ya ha comenzado a trazar las líneas de su nuevo proyecto con el Manchester United, situando el refuerzo de la línea defensiva como su principal prioridad, en un intento por salvar a un equipo que sufre crisis defensivas sucesivas y que se aleja de la imagen que solía mostrar.

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Según la cadena "Sky Sports", citando al diario "The Telegraph", el nombre de Calvin Bassey, defensa del Fulham, ha emergido entre los principales objetivos que Pochettino pretende fichar durante el próximo mercado de invierno, en un movimiento que refleja el deseo del esperado técnico de solucionar uno de los puntos débiles más destacados del Manchester United esta temporada.

El defensa internacional nigeriano goza de una gran consideración dentro de los planes del Manchester United, ya que representa una opción adecuada para reforzar el eje de la defensa, gracias a sus cualidades físicas y a su capacidad para afrontar los duelos directos, además de contar con una ventaja añadida: su capacidad para ocupar la posición de lateral izquierdo.

Esta versatilidad cobra aún más importancia ante las dificultades que atraviesa el United en la banda izquierda, especialmente con las lesiones que han perseguido a Luke Shaw, lo que convierte el fichaje de un jugador capaz de ofrecer soluciones en más de una posición en una posible prioridad para el nuevo cuerpo técnico.

El atractivo no se limita a las cualidades técnicas de Bassey, de 26 años, sino que se extiende a su situación contractual, ya que su contrato con el Fulham finaliza al término de la presente temporada, con la existencia de una cláusula que permite prorrogarlo por 12 meses adicionales.

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Esta situación podría brindar al Manchester United la oportunidad de moverse para cerrar la operación, aunque las negociaciones seguirán ligadas a la postura del Fulham respecto a desprenderse de uno de sus elementos defensivos importantes a mitad de temporada.

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El interés por el defensa del Fulham llega en un momento sumamente delicado, después de que los resultados del United hayan dejado al descubierto una clara fragilidad en el sistema defensivo, que ha hecho que el equipo encaje goles a un ritmo elevado y afronte grandes dificultades para lograr estabilidad sobre el terreno de juego.

Solo un equipo ha encajado más goles que el Manchester United esta temporada en las cinco grandes ligas de Europa, después de que su portería haya sido perforada 30 veces en las distintas competiciones, una cifra que refleja la magnitud del trabajo que le espera a Pochettino.

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La misión de Pochettino comienza con el duelo ante el Liverpool

Se espera que Pochettino, de 54 años, asuma las riendas del Manchester United en la próxima etapa, siendo el esperado duelo ante el Liverpool el próximo 22 de noviembre, tras el final del parón internacional, una prueba temprana de su capacidad para devolver al equipo al buen camino.

La directiva del Manchester United había decidido destituir al anterior entrenador, Michael Carrick, tras un inicio catastrófico de temporada, en el que el equipo solo logró una victoria durante las primeras diez jornadas de la Premier League, cayendo hasta el decimoctavo puesto, uno de los puestos de descenso, con 8 puntos.

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La crisis no era únicamente doméstica, ya que el equipo también afrontó dificultades en la Liga de Campeones, donde ocupa el decimoséptimo puesto en la fase de liga con 6 puntos, tras lograr dos victorias y sufrir dos derrotas.

El United comenzó su andadura europea con una amplia victoria sobre el Qarabag azerbaiyano por 4-0, pero cayó ante el Atlético de Madrid por dos goles a cero, y luego sufrió una dura derrota ante el Como por 4-1, antes de recuperar el equilibrio con una emocionante victoria sobre la Roma por 3-2 en la cuarta jornada.

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A pesar de esta victoria, la situación del equipo aún está lejos de ser tranquilizadora, ya que solo le separan dos puntos del vigésimo quinto puesto, el último de los puestos seguros para clasificarse a la siguiente fase.

Al Manchester United le esperan pruebas difíciles, comenzando por el duelo ante el Sporting de Lisboa el 25 de noviembre, seguido de una serie de enfrentamientos ante el Leipzig, el Bayern Múnich y el Villarreal.

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Entre la carrera por salvar la temporada y la reconstrucción del equipo, parece que Pochettino es consciente de que su misión no comenzará únicamente con cambiar la forma de jugar o recuperar la confianza de los jugadores, sino con solucionar el problema defensivo que se ha convertido en una pesadilla que persigue al Manchester United, y quizá Calvin Bassey sea uno de sus primeros pasos hacia ello.

Escrito porKarim Malim

Redactor de contenidos deportivos

Soy especialista en la producción de artículos y reportajes deportivos atractivos, así como en la creación de contenido digital distintivo sobre los eventos y las estrellas más destacados del deporte. Cuento con una amplia experiencia en la realización de entrevistas y en la elaboración de historias periodísticas influyentes, y siempre procuro ofrecer contenido preciso y fiable que conecte con el público y siga sus intereses.

Desde muy pequeño, el fútbol ha sido para mí mucho más que un simple juego; ha sido una fuente de entretenimiento y pasión. Mi primer recuerdo futbolístico imborrable fue seguir el Mundial de 1998, y con el paso del tiempo, esa pasión se transformó en una profesión, dando inicio a mi camino en la creación de contenido deportivo.

Comencé mi trayectoria profesional como redactor deportivo en varias plataformas árabes, donde trabajé en el periódico y sitio web "Al-Tahrir" desde 2016 hasta 2020, y en el sitio "Al-Fursan" durante el mismo período. También tuve una breve experiencia en el sitio "Dardasha" en 2017. Desde 2020, trabajo como redactor deportivo en el sitio "Kooora", donde sigo los grandes torneos y cubro los principales acontecimientos deportivos a nivel local, continental e internacional.

Mi historia con el fútbol

Entre los jugadores que más me han inspirado a lo largo de mi carrera se encuentran el argentino Gabriel Batistuta, el francés Zinedine Zidane, el portugués Cristiano Ronaldo y el faraón egipcio Mohamed Salah.

También hay muchos momentos que marcaron mi amor por el fútbol; entre ellos, mi decepción tras la eliminación de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2002, y mi gran tristeza por la ausencia de Egipto en el Mundial 2010.

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