Bélgica afronta el lunes por la noche una tarea complicada, cuando Francia sea el rival en el Stade de France en la Nations League. El seleccionador Mark van Bommel no quiso desvelar nada sobre su alineación, pero Het Nieuwsblad pareció aun así sacarle algunas respuestas.

Bélgica puede prepararse para lo peor, porque además de que Francia es el rival, también tendrá que prescindir de dos jugadores cruciales. Los centrocampistas Kevin De Bruyne y Youri Tielemans, que entre ambos suman 220 internacionalidades, no estarán por sanción.

De Bruyne y Tielemans asumieron el pasado lunes un papel protagonista durante el primer enfrentamiento entre ambos países en Bruselas (0-1). Ahora otros deberán mostrar su liderazgo. "Eso lo espero de todos los demás", cuenta el seleccionador neerlandés.

"No puedo hacer mejores a los individuos, pero sí al equipo. Youri y Kevin son, por supuesto, muy importantes, por eso es una pena que estén sancionados. Pero si preparo bien al equipo, todos deben ser capaces de ayudar al equipo", está convencido Van Bommel.

El periodista Jarno Bertho pregunta si Van Bommel espera ese papel de liderazgo de Romelu Lukaku. Sobre el máximo goleador histórico de Bélgica hay mucho debate debido a su falta de minutos. "Sí, pero no solo espero eso de jugadores como Youri, Kevin y Romelu".

"Eso significaría que ellos tendrían que asumir toda la responsabilidad. Todo el equipo tiene que hacerlo. Otros chicos tienen que dar un paso al frente, y eso también está ocurriendo. Los chicos simplemente están jugando muy buenos partidos. Eso es bonito de ver como entrenador."

A Van Bommel le preguntan entonces quién será el capitán el lunes. "Si digo eso, entonces ya sabes quién va a jugar, ¿eh? Será alguien que esté en el once inicial", se ríe el técnico, que no quiere confirmar que el capitán ya llevó antes el brazalete en su brazo. "Se han jugado tantos partidos..."

Bertho reacciona de inmediato con el hecho de que solo hay tres jugadores en la actual convocatoria belga que alguna vez han sido capitanes de su selección: Timothy Castagne, Hans Vanaken y, por supuesto, Lukaku. ¿Será uno de esos tres? "Podría ser perfectamente", se ríe Van Bommel.

Acto seguido, al seleccionador le plantean qué espera el lunes de Lukaku. "Entonces das por hecho que va a jugar...", sonríe. "Romelu es un jugador que fija a dos o tres futbolistas, es bastante certero de cara a portería y tiene guardado un buen sprint. Si juega, espero eso otra vez."

Por último, Van Bommel también es 'confrontado' con el centro del campo. "¿Cómo de plausible es que el centro del campo esté formado por Roméo Lavia, Nicolas Raskin y Hans Vanaken? Porque en realidad son tus únicos tres centrocampistas que quedan..." Van Bommel, entre risas: "Parece que tú eres el entrenador".

"Esa posibilidad existe, sin que me aferre a ello. Tampoco puedes esperar que te vaya a decir la alineación. Los jugadores lo saben, eso es lo más importante", concluye Van Bommel con un guiño probablemente muy revelador. La entrevista en Het Laatste Nieuws puede verse aquí.



