El perfil de Reinier: Así es la perla brasileña que ha fichado el Real Madrid

Enganche de enorme calidad individual, perfecto para jugar entre líneas, gran remate media distancia y poderoso llegador, era la perla de Flamengo.

El sigue demostrando su absoluto control del mercado de jóvenes promesas de y ha contratado a la última de las perlas ‘canarinhas’. Ayer, Reinier Jesús Carvalho, cumplía 18 años como estandarte del enorme momento que vive Flamengo, multi-campeón de Brasil y de la Libertadores hace apenas unas semanas. Hoy, como el regalo que quizás jamás habría llegado a soñar, es oficialmente jugador del equipo blanco en una operación trabajada durante muchos meses y donde existían numerosos interesados.

Reinier ha tenido una explosión tremenda en los dos últimos años y no responde al prototipo de futbolista que ha moldeado Flamengo durante años en sus categorías inferiores, sino al de una operación acertadísima de sus ojeadores, que lo captaron tras haber estado creciendo en las inferiores de Vasco de Gama, Botafogo e incluso Fluminense (gran rival del ‘Fla’), hasta que su padre lo llevó a unas pruebas con Flamengo a los 12 años y ahí se quedó.

Sus incios

Su primera gran aparición internacional fue con la selección brasileña Sub 15 en el Sudamericano de 2017, donde Brasil fue Sub-Campeón. Meses después, Paulo Victor Gomes lo convocó para la Sub17 en un torneo disputado en y fue elegido mejor futbolista del torneo, lo que precipitó atenciones. En su primer año como canterano del ‘Mengao’, en 2018, fue la gran estrella de la Copa de Brasil Sub 17 con diversos goles decisivos para el título final. El ruido creció y fue elegido capitán brasileño en el Sudamericano Sub 17 de 2019, donde marcó tres goles.

Con ese bagaje, mucho más curtido en las inferiores brasileñas, el Flamengo le dio opción de debutar profesionalmente hace apenas seis meses, un tiempo cortísimo para valorar todo su potencial pero suficiente para lanzar por los aires cualquier previsión, puesto que superó de inicio las mejores expectativas. Desde ese chico que debutó el 31 de julio en Maracaná dentro de los Octavos de Final de la (contra Emelec), al actual, apenas van 700 minutos de juego en la élite, pero tremendamente aprovechados en 15 partidos, 6 goles y 2 asistencias. En meses, pasó de ser un hincha de las gradas del mítico estadio, a ser él quien hacía explotar de aplausos a sus torcedores. Un sueño que empezó a tomar forma.

Su salto a la élite

Unas semanas después de su debut, se estrenó como goleador en el Brasileira ante Avaí y como Flamengo tenía muy encarrilado el título nacional, empezó a jugar con mucha más asiduidad dentro de las rotaciones de Jorge Jesús, el técnico al que le debe tal aureola y con el que tuvo varios roces en partidos concretos porque el técnico luso le solicitaba algo más de concentración y cabeza fría. Tanto quiso cuidarlo y aprovecharlo esos meses, que incluso pidió a la selección brasileña Sub 17, que no convocara a su jugador para el Mundial de la categoría que se disputó el pasado noviembre. Ambas partes lo acordaron y aunque Brasil acabó ganando el campeonato mundial, fue si la figura de Flamengo.

Tal fue el impacto de Reinier, que en noviembre, hace apenas dos meses, renovó contrato hasta 2024 con el equipo de Rio de Janeiro, fijando su tasa de traspaso en unos 30Mill€ (antes era de 70). Evidentemente, todo era una estrategia para que no saliera gratis, porque renovaba para ser vendido poco después y asegurar una buena cifra en el contrato. Y esa cifra, 30Mill€, es lo que ha pagado el equipo blanco. Una cantidad que no gustó al propio Jorge Jesús, que dijo hace poco que no estaban cuidando en Flamengo a sus perlas y recibió la reprimenda inmediata del presidente, asegurando que el técnico no debía increpar el buen trabajo de las encargados de la gestión financiera del club.

¿Cómo es Reinier?

Se trata de un enganche, que ha jugado algunos partidos como delantero e incluso como extremo por la izquierda, aunque es diestro absoluto. Enorme dominador de pelota en conducción, seguramente una de sus mejores elementos diferenciales, pues su arrancada y capacidad de regate mientras maneja los tiempos, es tremendamente llamativa. Elegante, creativo, de gran visión y potente remate desde segunda línea, un perfil que le permite ser llegador constante para remate por sorpresa en segundas jugadas. Para su edad, es mucho más fornido que la mayoría de jugadores, pues mide 1,86, lo que le hace ser muy comparado con los inicios de otro ex madridista, Kaká (ambos, por cierto, nacidos en Brasilia).

Reinier ha alcanzado el sueño de muchos futbolistas fichando por el Real Madrid nada más cumplir la mayoría de edad, con apenas 15 partidos disputados en la élite como profesional y se vestirá de blanco en las próximas fechas porque, ahora mismo, deberá esperar. ¿El motivo?, que está disputando desde ayer el Pre Olímpico con la Selección de Brasil por un puesto en los próximos del verano en Tokio. Allí, ya ha jugado algunos minutos en el primer partido que han ganado a Perú (1-0) y donde él es el más joven de toda la plantilla, lo que ya evidencia su talento.

Un refuerzo más que demuestra el dominio del Real Madrid en el mercado brasileño tras las contrataciones, el pasado año, del también ex Flamengo, Vinicius, y del ex Santos, Rodrygo. La nueva perla de la futura Canarinha, ya es blanca y llegará al Santiago Bernabeu tras el torneo olímpico, aunque ya hay propuestas de cesión para foguearse de inmediato en el primer nivel europeo. Su meta está clara. Empezar a mostrar todo su potencial en la Liga. Pocos hay que estén tan preparados para ser capaz de convertir el sueño en realidad.