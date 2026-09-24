Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, comenzó su sueño de conquistar la Liga de Naciones de la UEFA por tercera vez de la peor forma posible, después de ser el peor jugador en el partido del "Brasil de Europa" ante Gales.

La selección de Portugal venció a Gales por 1-0, en el partido que enfrentó a ambos, el jueves, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA 2027.

João Félix, estrella del Al Nassr saudí, marcó el único gol de la selección de Portugal, en el primer partido bajo la dirección del técnico Jorge Jesus, quien asumió el cargo en sustitución del español Roberto Martínez.

Por el contrario, Ronaldo ofreció un partido flojo, siendo el jugador peor valorado de ambas selecciones, con una puntuación de 5,8 sobre 10, según reveló el portal de estadísticas "SofaScore".

A lo largo de 67 minutos, Ronaldo realizó 7 disparos, de los cuales solo 2 fueron entre los tres palos, falló una ocasión clara, cayó en fuera de juego en 3 ocasiones y no marcó pese a que sus goles esperados fueron de 1,32.

La estrella del Al Nassr intentó un regate en una única ocasión, en la que falló, perdió la posesión en 5 ocasiones, sufrió una única falta y dio 17 pases, de los cuales 14 fueron acertados, con una precisión del 82%.

El discreto nivel de Ronaldo contrastó con sus declaraciones previas al duelo ante Gales, en las que afirmó su deseo de liderar a la selección de Portugal hacia la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA por tercera vez, después de haberlo hecho en 2019 y 2025.

Cabe recordar que Ronaldo marcó un gol en la portería de Gales, pero fue anulado por caer en fuera de juego antes de anotar.