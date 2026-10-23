Que el cuerpo acaba tomándose lo que necesita es algo que Vincent Kompany ha tenido que experimentar recientemente en carne propia. El entrenador del Bayern de Múnich había contraído la semana pasada un «virus bastante fuerte», «por supuesto, no escuché a mi cuerpo y, en algún momento, mi cuerpo dijo: “¡Ya basta, muchacho!”». Como consecuencia, Kompany dirigió casi todo el 6-1 de los muniqueses ante el RB Leipzig sentado, porque estaba demasiado débil para hacer otra cosa, y pasó en casa los días siguientes hasta el 2-2 contra el FC Arsenal.

Este viernes por la tarde, Kompany se habría desplomado después del entrenamiento en las instalaciones del Bayern de Múnich, en la Säbener Straße, y se habría producido una intervención con helicóptero. El club bávaro aún no se ha pronunciado y no está claro si existe alguna relación con la enfermedad que había padecido Kompany.

Y ahora, Luis Díaz: al parecer, su cuerpo también le había dado un aviso durante el 6-1 ante el Leipzig, partido en el que el atacante había sido el jugador más destacado del campo, con tres goles, una asistencia directa y una participación en el inicio de otra jugada de gol.

De hecho, estaba previsto sustituir a Díaz por problemas musculares, pero permaneció en el campo porque el Bayern ya había agotado sus cambios. «Nos preocupaba un poco que hubiera pasado algo. En realidad, tuvimos suerte de que entrenara el martes, aunque no al cien por cien», explicó Kompany el miércoles, antes del partido contra el Arsenal.

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¿Cuánto tiempo estará Luis Díaz de baja en el Bayern?

Aun así, Díaz entró en el minuto 68, con 2-1 a favor de los muniqueses. Nada más ingresar, tuvo una buena ocasión que detuvo David Raya, pero después solo volvió a tocar el balón una vez y, en el minuto 90, cayó al césped con el rostro desencajado por el dolor tras una carrera. Rotura de un haz muscular, una lesión que muy a menudo se produce como consecuencia de una sobrecarga física. ¡Ya basta, muchacho!

Antes de seguir, recapitulemos: Díaz debía haber sido sustituido contra el Leipzig porque se temía que pudiera pasarle algo, pero tuvo que jugar hasta el final. Después, en principio, no debía jugar contra el Arsenal porque no había podido entrenarse con normalidad, pero entró al campo y sufrió una lesión bastante grave.

Díaz estará probablemente entre cuatro y seis semanas de baja para el Bayern. Entre cuatro y seis semanas en las que, hasta el parón de selecciones que comienza el 9 de noviembre, solo habrá semanas con partidos entre semana. Entre ellos figuran los importantes encuentros de Bundesliga contra el SC Friburgo y el Borussia Dortmund, el partido de Copa contra el Magdeburgo y el duelo de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

¡Entre cuatro y seis semanas sin el único jugador para el que no hay un sustituto directo en la plantilla del Bayern! ¿Una situación que se veía venir?

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¿Por qué no fichó el Bayern a un sustituto de Luis Díaz?

En realidad, los responsables de la plantilla del club bávaro estudiaron seriamente en verano la posibilidad de fichar una alternativa para el colombiano, que prácticamente nunca se lesiona. Incluso habían señalado a Antony Gordon, un extremo izquierdo polivalente, como su principal objetivo para el mercado de fichajes; sin embargo, el inglés acabó fichando por el FC Barcelona procedente del Newcastle United por 80 millones de euros. «En algún momento se volvió demasiado caro», explicó el director deportivo Max Eberl sobre su retirada de la puja.

En su lugar, el Bayern acabó fichando a Ismael Saibari, cuyos puntos fuertes están sobre todo en las posiciones ofensivas centrales, aunque, al igual que Gordon, también es polivalente. El papel de sustituto de Díaz se le prometió finalmente al extremo izquierdo Arijon Ibrahimovic, de 20 años, que, tras una exitosa cesión en el Heidenheim, entraba en los planes del Bayern como jugador de rotación, pero terminó siendo cedido a última hora al FC Augsburgo.

Aquello sorprendió entonces no solo a Ibrahimovic y a su representante, Roman Rummenigge, sino incluso a Luis Díaz. «Por supuesto que siempre quiero jugar. Pero si hay alguien que puede ayudar en mi posición, bienvenido sea. Eso ayuda mucho cuando las cosas no van bien. Entonces está el compañero para ayudarte y así nos vamos alternando. Es muy importante. Me habría gustado. Pero, bueno, no ocurrió. También estamos bien así», declaró Díaz en septiembre en una entrevista con Sky/RTL. Fue pocos días antes de que su seleccionador y el Bayern le concedieran dos semanas de permiso especial para recuperarse del desgaste de la temporada anterior, incluido el Mundial.

De hecho, Díaz había atravesado un pequeño bache de rendimiento y de cara a gol después del Mundial, del que acababa de salir. Y ahora ha llegado esta lesión. Por cierto, es la primera desde la grave lesión de rodilla que sufrió en el FC Liverpool en la temporada 2022/2023, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego casi medio año.

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Alphonso Davies podría volver ahora a sus orígenes

Para el Bayern, la baja llega en un momento especialmente inoportuno, ya que la línea ofensiva también arrastra problemas. Jamal Musiala sigue trabajando para recuperar la forma tras una rotura de fibras musculares. Serge Gnabry convenció contra el Arsenal, pero tampoco está aún al cien por cien después de una persistente lesión en los aductores.

Por su parte, Lennart Karl sigue buscando su mejor versión tras sufrir en junio una rotura de un haz muscular que, al igual que a Gnabry, le hizo perderse el Mundial. Contra el Arsenal, pese a la ausencia de Musiala, la sanción de Michael Olise y la decisión de no incluir de inicio a Luis Díaz, comenzó en el banquillo. En su lugar, el polivalente Gnabry jugó de extremo derecho y el lateral izquierdo Alphonso Davies sustituyó a Díaz.

Ambos convencieron y Kompany reveló después que Davies, que no fue reconvertido en lateral izquierdo hasta después de llegar a Múnich procedente de la MLS, ya estaba contemplado en verano como una opción para el ataque. «Tenemos buenas opciones en defensa y sabemos que también podemos utilizar siempre a Phonzy en las bandas», dijo Kompany.

Si el plan A era Luis Díaz y el plan B, un fichaje de verano, Davies es, al parecer, el plan C. Y, por ahora, al menos parece funcionar, aunque el canadiense también ha tenido que lidiar repetidamente con lesiones en los últimos tiempos y, por tanto, aún tiene bastante que demostrar en cuanto a fiabilidad.

¿Fichará el Bayern a otro extremo izquierdo el próximo verano?

Saibari también ha jugado ya dos veces en la banda izquierda tras entrar como suplente esta temporada, y Gnabry puede jugar en cualquier posición.

En principio, el Bayern debería poder sobrellevar el mes sin Luis Díaz. Pero no puede sufrir muchos más contratiempos: de lo contrario, tendría que subir de forma permanente del equipo amateur, por ejemplo, a Tim Binder (19), que recientemente se convirtió en el héroe del derbi de la ciudad con el 4-2 del segundo equipo ante el 1860 Múnich. Contra los Gunners formó parte por primera vez de una convocatoria del primer equipo.

De cara al próximo verano, el Bayern tendría la intención de corregir el desequilibrio de su plantilla en el costado izquierdo del ataque. Según Sky, Antonio Nusa, del RB Leipzig, estaría entre los candidatos.



