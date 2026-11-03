El Roma profundizó las heridas de su anfitrión, el Manchester United, con una cifra que es la peor en la historia de las participaciones de los Red Devils en las distintas competiciones europeas.

El Roma visitó al Manchester United la noche del martes en el estadio Old Trafford, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Transcurridos tan solo 17 minutos, el equipo de la capital italiana se encontró por delante con un contundente 2-0, ya que el argentino Matías Soulé anotó el primer gol en el minuto 11, con un remate de zurda destacado, tras quedarse solo ante la portería del guardameta Senne Lammens.

El neerlandés Donyell Malen añadió el segundo gol de los romanos en el minuto 17 del partido, de penalti, que remató con maestría a la portería del arquero belga.

Según la red de estadísticas Opta, esta fue la ocasión más rápida en la que un equipo visitante en el estadio Old Trafford logra marcar dos goles en la portería del Manchester United en la historia de los Red Devils en las competiciones europeas.

Cabe recordar que el Manchester United atraviesa grandes dificultades en el último periodo, hasta el punto de no haber conseguido ninguna victoria en los últimos 9 partidos antes del enfrentamiento ante el Roma, ya que sufrió la derrota en 6 ocasiones, frente a 3 empates.