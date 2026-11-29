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El Arsenal y el Manchester City empataron 2-2 el domingo en el duelo de la zona alta de la Premier League. Una polémica decisión por mano en los últimos minutos se convirtió en el centro de atención y desató la indignación del City.

En el tiempo añadido, Josko Gvardiol remató de cabeza hacia la portería desde muy cerca. Viktor Gyökeres, situado justo delante de la línea de gol, rechazó el balón con ambas manos, que tenía claramente por delante del cuerpo. La jugada podría haber dado al Manchester City la oportunidad de marcar el gol de la victoria por 3-2 en los últimos instantes.

Sin embargo, aunque el VAR revisó la jugada, no se señaló penalti. El árbitro John Brooks dejó seguir el juego y puso fin al partido poco después. Una decisión que los jugadores del City no entendieron. Varios de ellos pidieron explicaciones al colegiado tras el pitido final.

La decisión no solo generó debate entre los jugadores. Analistas y exfutbolistas también la criticaron con dureza. «Si fuera el entrenador o el director deportivo del Manchester City, protestaría a voz en grito», dijo la leyenda del Manchester United Gary Neville en Sky Sports. «A veces saltas con el codo levantado, pero no saltas con los brazos extendidos hacia delante. Es una decisión escandalosa».

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El tabloide británico The Sun fue aún más contundente: «Probablemente sea el penalti más evidente que se pueda imaginar. Los jugadores del City están fuera de sí, y con razón». El exjugador del City Micah Richards tampoco se mordió la lengua en Sky Sports y calificó la decisión de «vergonzosa». Su argumento fue: «¿Cuándo se salta así? ¡Nunca se salta así!».

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El jugador del Manchester City Elliot Anderson tampoco entendía que no se señalara penalti. «Creo que dijeron que era una posición natural. Pero tiene las manos aquí arriba. No es una posición natural. Está clarísimo que no es una posición natural. Pero es lo que hay. Tenemos que lidiar con ello y luchar contra eso», explicó después del partido.

Para el City, el penalti no señalado resulta especialmente doloroso por sus consecuencias en la clasificación. De haber ganado, el City habría reducido a tres puntos su desventaja respecto al líder, el Arsenal. En cambio, la distancia entre los dos aspirantes al título se mantiene en seis puntos.

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Erling Haaland había adelantado a los visitantes en el minuto 34, antes de que Kai Havertz (40) empatara de cabeza. Poco después del descanso, Enzo Fernandez (48) volvió a poner al City por delante. Finalmente, Jurrien Timber marcó en el minuto 83 el gol que estableció el 2-2 definitivo.