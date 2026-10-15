El peligro del Liverpool, la clave en la renovación del contrato del jugador del Barcelona

El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el joven centrocampista Marc Bernal para renovar su contrato hasta 2031, con una cláusula de rescisión valorada en 500 millones de euros, en una maniobra que busca alejar a los clubes interesados en ficharlo, con el Liverpool a la cabeza.

El diario"Sport" informó de que se espera que el nuevo contrato se anuncie oficialmente en los próximos días.

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El Liverpool y el Atlético de Madrid habían mostrado interés en incorporar a Bernal el verano pasado, especialmente el club inglés, que planeaba presentar una oferta de unos 60 millones de euros en el verano de 2027.

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, valora especialmente las cualidades del jugador y su potencial de desarrollo. El plan del Liverpool se basaba en darle a Bernal más minutos de juego, en caso de que sus oportunidades en el Barcelona se redujeran.

Pero el técnico del Barça, Hansi Flick, ha demostrado desde el inicio de la presente temporada su capacidad para gestionar los minutos de los jugadores, y Bernal está teniendo muchas oportunidades de participar.

Bernal es uno de los integrantes de la generación de 2007 de la academia de "La Masia" que están destacando con el primer equipo.

El jugador afronta su tercera temporada con el primer equipo del Barcelona, después de que una lesión sufrida en el campo de Vallecas lo mantuviera alejado durante toda su primera temporada, en la que solo disputó dos partidos como titular, y de que también le dificultara la continuidad en la segunda. Por eso sigue en el inicio de su trayectoria, mientras que sus compañeros de la misma generación, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, han llegado a la cima y se han coronado con varios títulos.

Bernal sufre una fuerte competencia en el centro del campo del Barcelona, que la temporada pasada contaba con Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo y Fermín López, antes de que el club fichara a Rodrigo Hernández "Rodri", ganador del Balón de Oro en 2024.

La renovación de Bernal se enmarca en una serie de renovaciones culminadas por Deco, director deportivo del Barcelona, que han incluido a estrellas actuales como Raphinha y a talentos emergentes como Xavi Espart, que renovó recientemente su contrato hasta 2030.



