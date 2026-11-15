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Abdelmawgood Samir
Traducido por

"El payaso no va a durar": Piers Morgan abre fuego contra Jesus tras su burla a Cristiano Ronaldo

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Las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo abrieron una nueva puerta a la polémica, después de que el periodista inglés Piers Morgan interviniera en el conflicto y lanzara un ataque directo contra el técnico portugués, tras la abultada derrota ante Dinamarca por 4-1, en el partido disputado en la ciudad de Braga.

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El incidente comenzó durante la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, cuando se le preguntó a Jesus cuánto echaba de menos a Cristiano Ronaldo, capitán de la selección y delantero del Al-Nassr saudí, en medio de su ausencia de las filas de Portugal. El entrenador, de 72 años, respondió de manera sarcástica, diciendo: "¿Echarlo de menos? ¿Cómo? Ya no está con la selección nacional, a menos que esté aquí para hacerme compañía".

La respuesta de Jesus llegó después de que la selección portuguesa sufriera una dura derrota ante su par danés, en un partido en el que no logró estar a la altura de su rival, lo que Piers Morgan aprovechó para dirigir duras críticas al entrenador, basándose en el resultado con el que terminó el enfrentamiento.

Morgan responde a las declaraciones de Jesus

El periodista italiano Fabrizio Romano trasladó las declaraciones del entrenador de Portugal a través de su cuenta oficial en la plataforma X, lo que generó una amplia reacción, antes de que Morgan interviniera comentando la publicación, atacando a Jesus por su forma de hablar sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo.

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El comunicador inglés escribió: "Este payaso tampoco estará con la selección nacional si Portugal sigue sufriendo derrotas como la de hoy sábado", en una referencia directa a la derrota ante Dinamarca, y una clara crítica al entrenador portugués tras sus declaraciones sobre el capitán de la selección.

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El comentario de Morgan no se limitó a objetar la forma en que Jesus habló de Cristiano Ronaldo, sino que vinculó el futuro del entrenador con los resultados de la selección, considerando que la continuidad de las derrotas podría dejarlo fuera de los planes del cuerpo técnico de Portugal, en línea con lo que dijo sobre la ausencia del capitán del Al-Nassr.

Una disputa anterior por Cristiano Ronaldo

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El ataque de Morgan llega como una extensión de sus reiteradas críticas a Jesus durante las últimas semanas, ya que el comunicador inglés adoptó posturas contundentes frente al entrenador portugués a raíz de los acontecimientos que acompañaron la ausencia de Cristiano Ronaldo de la selección nacional.

Morgan fue uno de los más destacados defensores del capitán de Portugal en esta crisis, y anteriormente ya había criticado la conducta de Jesus y sus posturas relacionadas con la estrella veterana, en medio de la polémica que rodeó las circunstancias que llevaron a que Cristiano Ronaldo quedara fuera de la lista de la selección.

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La controversia se reavivó tras el enfrentamiento ante Dinamarca, después de que las declaraciones de Jesus devolvieran el nombre de Cristiano Ronaldo al centro del debate, a pesar de que no participó en el partido, mientras que la respuesta de Morgan vino a sumar un nuevo enfrentamiento a la disputa existente entre ambas partes.

De este modo, las declaraciones del entrenador portugués y la respuesta del comunicador inglés encabezaron las reacciones que acompañaron la derrota de Portugal, después de que la respuesta de Jesus a una pregunta relacionada con la ausencia de Cristiano Ronaldo se convirtiera en un ataque público de Morgan contra el entrenador de la selección.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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