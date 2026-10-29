«¡El partido se prepara solo!»: Ivan Provedel lanza un contundente aviso de cara al derbi tras ponerse líder el Inter de Milán

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El Inter de Milán estableció un récord histórico de 25 puntos en lo más alto de la Serie A tras imponerse con esfuerzo por 2-0 al Venezia gracias a dos goles en propia puerta en los últimos minutos. El destacado portero Ivan Provedel elogió la solidez defensiva de su equipo, que ahora centra toda su atención en el trascendental derbi del sábado contra el AC Milan.

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El Inter se impone con esfuerzo en Venecia y mantiene el liderato

El Inter de Milán logró una trabajada victoria por 2-0 ante el Venezia en el estadio Penzo y se mantiene al frente de la Serie A con 25 puntos, su mejor registro tras nueve jornadas desde que se conceden tres puntos por victoria. El equipo de Cristian Chivu sobrevivió a dos goles anulados al Venezia antes de forzar dos tantos en propia puerta de Moreno y Halhal en los últimos diez minutos.

El portero Ivan Provedel realizó paradas decisivas ante Kike Perez y Lauberbach en la primera parte para frenar a los locales y dejar su portería a cero por primera vez con el Inter.

Esta importante victoria da un gran impulso al Inter de cara al esperado derbi del sábado contra su rival, el AC Milan.

Provedel explica cómo afronta el equipo el próximo derbi de Milán

Tras su actuación decisiva, Provedel subrayó que al equipo no le faltará motivación para el derbi. «Hice mi trabajo y, por suerte, conseguimos abrir el marcador y llevarnos los tres puntos», afirmó Provedel. «Nos llevamos los tres puntos con una actuación que no fue la mejor, pero eso puede pasar».

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«Tenemos que llegar al derbi en la mejor forma posible. Creo que es un partido en el que la motivación viene por sí sola; el entrenador solo tendrá que centrarse en el aspecto táctico», añadió el portero. «Ahora descansaremos y empezaremos a pensar en ello mañana».

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Provedel elogió la gran sintonía del equipo y la describió como la base ideal para los grandes partidos.

Thuram y Diouf destacan la mentalidad ganadora

Marcus Thuram, decisivo en el partido, y el centrocampista Andy Diouf coincidieron con Provedel y destacaron el esfuerzo incansable del equipo en un calendario apretado. «Nos mantuvimos en el partido y marcamos dos goles importantes para asegurar los tres puntos», señaló Thuram. «Queremos ganar, como en cualquier otro partido, y dar siempre el 100 %».

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Diouf recalcó la importancia del próximo encuentro tanto para los jugadores como para los aficionados. «Nunca es fácil jugar fuera de casa contra estos equipos, pero lo conseguimos y ahora estamos preparados para un gran partido», dijo Diouf.

«El derbi es muy importante para nosotros y para los aficionados; queremos ganar», aseguró el centrocampista francés.

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Todas las miradas puestas en San Siro para un gran derbi

Tras superar una complicada visita a Venecia, el Inter centra toda su atención en el sábado 31 de octubre, cuando visitará al AC Milan en San Siro.

El equipo de Chivu llega al derbi en lo más alto de la clasificación.

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El Inter buscará dar continuidad a su inicio de liga de récord.