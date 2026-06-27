El partido Países Bajos-Marruecos lo pitó un árbitro que se hizo viral al inicio del Mundial

La FIFA ha designado a Wilton Sampaio para arbitrar el Países Bajos-Marruecos del 30 de junio (03:00). El brasileño ya ha dirigido dos partidos en este Mundial, incluido el inaugural México-Sudáfrica, donde mostró tres rojas.

En ese encuentro, expulsó a Yaya Sithole poco después del descanso y, en el 84’, a Themba Zwane por gesticular con el brazo hacia Roberto Alvarado.

Sampaio le mostró primero amarilla, pero tras revisar la repetición en la pantalla decidió expulsarlo.

No obstante, su inglés limitado impidió que el mensaje se entendiera por megafonía, un momento que se hizo viral tras mostrarse la cara de asombro de Khuliso Mudau.

También dirigió Noruega-Senegal sin mostrar ninguna tarjeta. Sampaio, que ya estuvo en el Mundial 2022, ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía en el Países Bajos-Marruecos.

En la NOS no están contentos con su designación: «No es un buen árbitro», afirma el presentador Erik van Looy. «Además, parece muy nervioso».

Theo Janssen lo ve con humor: «No puedes discutir con él, porque de todos modos no entiende nada. Eso también está bien, ¿no?», dice riendo por el inglés chapurreado de Sampaio.