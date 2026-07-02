Una ola de calor sin precedentes golpea la fase eliminatoria del Mundial 2026. Las temperaturas récord en el este de Estados Unidos generan preocupación por la seguridad de jugadores y aficionados.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido alertas por calor extremo para los próximos días, sobre todo en las ciudades sede, donde se esperan récords debido a la ola de calor que, agravada por el cambio climático, se repite con mayor frecuencia.

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Varios partidos, como Francia-Paraguay, Brasil-Noruega, Colombia-Ghana y Argentina-Cabo Verde, se jugarán con temperaturas superiores a 40 °C.

En el Francia-Paraguay se esperan 42 °C, lo que preocupa a los médicos de las selecciones.

Filadelfia, donde jugará Francia, mantiene una alerta de calor extremo hasta el 4 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de que las temperaturas mínimas rondarán los 35-40 °C y no ofrecerán respiro.

La ola de calor también afectará a los encuentros de Kansas City y Miami, y podría extenderse hasta el domingo en Nueva Jersey, sede de un partido de octavos.

Un análisis de la emisora estadounidense NPR, basado en datos históricos, advierte que más de un tercio de los partidos del Mundial 2026 podrían sufrir calor y humedad extremos, y coloca a Filadelfia entre las sedes de mayor riesgo. y el Francia-Paraguay como el más expuesto.

Medidas de la FIFA

La FIFA ha anunciado medidas como un descanso extra para hidratarse en cada mitad y aire acondicionado en las bandas para los suplentes.

Por ahora no ha anunciado otras medidas, como ampliar las zonas de sombra, instalar sistemas de nebulización para el público o repartir agua fría gratis.

Los médicos advierten que el estrés térmico puede derivar en un golpe de calor letal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan beber mucha agua y evitar la exposición directa al sol.

El climatólogo Daniel Vessilio, de la Universidad de Nebraska en Omaha, advierte que personas mayores y quienes sufren enfermedades crónicas, sobre todo cardiopatías, deben valorar si asistir a partidos al aire libre, pues el calor y la humedad añaden presión al sistema cardiovascular. y que las personas mayores tienen más dificultades para regular la temperatura corporal.