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Portugal colombia world cup 2026Getty Images
Abdelmawgood Samir

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«El partido más caro» de la historia del Mundial: ¡Ronaldo se enfrenta a 700 000 colombianos!

Colombia vs Portugal
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Precios sin precedentes

El partido entre Portugal y Colombia, mañana domingo, se ha convertido en un acontecimiento sin precedentes en el Mundial 2026. Los precios de las entradas han alcanzado niveles astronómicos, y los analistas lo califican como «el más caro» de la historia del torneo.

Según el diario español «Marca», los precios de las entradas oscilan entre 3.500 y 50.000 dólares para los asientos VIP.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró a Caracol que unos 30 millones de personas quieren ver el duelo en vivo.

Los analistas atribuyen esta locura a dos factores: la enorme comunidad colombiana en Florida, que ronda los 700 000 habitantes, y el tirón mundial de Cristiano Ronaldo, cuya camiseta es la más vista en las gradas de Miami.

La “Brasil de Europa” llega segunda con 4 puntos, con el objetivo de arrebatarle el liderato a Colombia, que ha ganado sus dos partidos anteriores. El mundo aguarda el duelo de estrellas entre Ronaldo —primer goleador en seis ediciones del Mundial— y Luis Díaz, referente del ataque cafetero y figura del Bayern de Múnich.

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Ronaldo, que marcó dos goles ante Uzbekistán tras ser criticado, busca sumar a Colombia a su lista de 49 víctimas con las selecciones. Díaz, en cambio, liderará el ataque cafetero ante cientos de miles de compatriotas, en una noche que promete ser inolvidable.

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