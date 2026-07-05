El partido entre Marruecos y Francia obliga a la Liga a tomar una decisión de emergencia

La Liga española arrancará el 15 de agosto con un partido aplazado: Real Madrid-Real Sociedad. La decisión se tomó porque al menos un jugador del Madrid alcanzó las semifinales del Mundial.

Según el calendario oficial, La Liga aplazará los partidos de equipos con jugadores en semifinales o la final del Mundial. Es el caso de Ibrahim Díaz (Marruecos) y del trío francés Mbappé, Tchouaméni y Konaté.

La Liga se compromete a dar a estos jugadores un descanso obligatorio de tres semanas, lo que obliga a reprogramar los partidos afectados.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lo explicó en junio: «En la primera jornada jugarán los equipos sin jugadores en semifinales o la final; el resto esperará», y aclaró que con un solo futbolista en esa situación basta para aplazar el encuentro.

Tebas añadió: «Estadísticamente, el Barcelona y el Real Madrid probablemente no jugarán el fin de semana del 16 de agosto, y el Athletic cuenta con muchos jugadores de la selección española», y estimó que se disputarían al menos seis o siete partidos en la primera jornada.

El duelo Real Madrid-Real Sociedad se pospone al 26 o 27 de agosto, mientras que los encuentros del Barcelona, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Osasuna podrían aplazarse si España alcanza las semifinales. ya que los clubes de LaLiga tienen jugadores de Brasil, Inglaterra, Argentina y Noruega, selecciones que avanzaron a la fase final.

Tebas concluyó que el resto de encuentros se jugarán en las fechas previstas y añadió: «No tiene sentido que los equipos cuyos jugadores hayan sido eliminados en la fase de grupos comiencen el 14 de agosto, pues eso choca con la norma de 21 días de descanso y 21 de preparación».