El partido del Barcelona entra en la historia como el encuentro más caro de Turquía y enciende el mercado negro

El duelo entre el Galatasaray y el Barcelona ha entrado en la historia del fútbol turco por la puerta grande, después de que el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, este martes, ante el equipo de Hansi Flick se haya convertido en un acontecimiento económico y de seguridad sin precedentes.

Según revelaron medios turcos como "Sözcü" y "Türkiye Today", el precio de la entrada alcanzó las 75.000 liras turcas, es decir, unos 1.360 euros al tipo de cambio actual, convirtiéndose así oficialmente en el partido de fútbol más caro de la historia de Turquía, un récord que refleja la magnitud de la expectación que rodea la visita del Blaugrana a Estambul.

Pese a estos precios astronómicos, la afición del Galatasaray dio un ejemplo de pasión y locura futbolística, ya que se agotaron absolutamente todas las entradas puestas a la venta, lo que garantiza que el legendario estadio "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park", con una capacidad oficial para 53.387 espectadores, llene por completo sus gradas en una noche que los aficionados al fútbol turco esperan desde hace años.

El club estambulí desveló los detalles de los precios de las entradas que han provocado este revuelo: la categoría "Deluxe" fue la más caras, con un precio de 1.360 euros, seguida de la categoría "Lux", a 1.223 euros, y después la categoría "Classic", a 1.178 euros.

La primera categoría, en cambio, costó alrededor de 906 euros, y el resto de las categorías se escalonaron entre 815, 724, 634, 543, 453 y 407 euros, hasta llegar a las categorías más bajas, que oscilaron entre 272, 235 y 63 euros, mientras que la entrada más barata costó unos 51 euros.

Las repercusiones de esta expectación histórica no se detuvieron en el aspecto deportivo y económico, sino que se extendieron al ámbito de la seguridad: la policía de Estambul detuvo a nueve sospechosos en una amplia operación contra la venta de entradas en el mercado negro en la víspera del partido.

Según la agencia "Anadolu", citada por el diario "Sözcü", las autoridades actuaron el lunes tras recibir informaciones sobre operaciones de venta ilegal, y los agentes llevaron a cabo investigaciones y labores de vigilancia minuciosas para identificar a los sospechosos y sus domicilios.

Todo ello antes de ejecutar una redada que concluyó con la detención de los nueve y su traslado a la sede policial para completar los trámites legales, en un momento en el que controlar el acceso de los aficionados al estadio se ha convertido en el mayor desafío a pocas horas del inicio del partido histórico.



