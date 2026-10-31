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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

¿El partido de despedida? El Chelsea agrava la crisis de Carrick con un doblete en la Premier League

M. Carrick
Lisandro Martínez
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
Inglaterra
Argentina

El sufrimiento del Manchester United no se detiene

Tradición deportiva
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El Chelsea logró imponerse al Manchester United por 2-0, este sábado, en la novena jornada de la Premier League.

Morgan Rogers anotó el primer gol del Chelsea en el minuto 50, y Cole Palmer añadió el segundo para el Chelsea en el minuto 64.

El partido vio cómo el VAR anulaba dos goles, el primero anotado por Matheus Cunha para el Manchester United en el minuto 34, y el segundo marcado por Estêvão para el Chelsea en el minuto 71.

Asimismo, Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, fue expulsado durante el partido tras una agresión a Wesley Fofana, defensa del Chelsea.

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Con este resultado, el Chelsea ascendió al cuarto puesto en la tabla de clasificación de la Premier League con 16 puntos, mientras que el Manchester United retrocedió al puesto 16 con 7 puntos.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, estuvo al borde de la destitución días antes del enfrentamiento ante el Chelsea, pero la directiva del Manchester United le renovó la confianza hasta el partido contra el Chelsea.

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