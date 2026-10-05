El parón internacional dejó un aviso importante para Hansi Flick, después de que Raphinha regresara al Barcelona aquejado de un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, aunque las pruebas médicas descartaron una lesión grave, lo que podría llevar al cuerpo técnico a darle descanso en el próximo duelo ante el Getafe en LaLiga.

La posible decisión de dar descanso a Raphinha llega en medio de un calendario apretado que espera al Barcelona, con dos enfrentamientos decisivos en la Champions League ante el Galatasaray y el Paris Saint-Germain, además del Clásico frente al Real Madrid el día 25 del mes en curso, lo que convierte la gestión del esfuerzo de los jugadores en una prioridad para Flick y su cuerpo técnico.

Raphinha ha sido una pieza fundamental en el once del Barcelona esta temporada, al haber disputado todos los partidos del equipo, pero su posible ausencia ante el Getafe podría dar a Flick la oportunidad de dar entrada a otros nombres en la línea ofensiva, encabezados por el brasileño Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus llegó al Barcelona durante el verano procedente del Manchester City, y logró adaptarse rápidamente a su nuevo equipo, además de aprovechar el periodo del parón internacional para quedarse en Barcelona y trabajar en mejorar su puesta a punto física, después de no haber sido convocado a la lista de la selección de Brasil.

El delantero brasileño dejó su huella en sus participaciones anteriores, tras marcar dos goles en la segunda parte después de entrar como suplente, convirtiéndose en firme candidato a tener la oportunidad de jugar como titular ante el Getafe, ante la posible ausencia de Raphinha.

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Hamza Abdelkarim espera su oportunidad

Al mismo tiempo, el nombre de Hamza Abdelkarim surge como otra opción para Flick a la hora de reforzar la línea ofensiva, ya que el joven delantero egipcio busca conseguir una mayor oportunidad con el primer equipo, después de haberse conformado hasta ahora con participar durante minutos limitados.

Hamza llega al Barcelona con la moral alta, tras marcar su primer gol con la selección absoluta de Egipto durante el último parón internacional, además de que la renovación de su contrato con el club y su permanencia dentro de los planes del primer equipo refuerzan sus opciones de conseguir nuevos minutos.

Y aunque Gabriel Jesus parece ir por delante de él en los planes de Flick, las circunstancias del duelo ante el Getafe podrían dar a Hamza la oportunidad de aparecer, sobre todo porque es un delantero nato que se caracteriza por su presencia dentro del área y su capacidad para finalizar las jugadas, lo que lo convierte en una de las alternativas planteadas para suplir la ausencia de Raphinha en caso de confirmarse su descanso.