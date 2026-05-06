El París Saint-Germain se clasificó el miércoles para la final de la Liga de Campeones tras empatar 1-1 en Múnich (5-4 global). Ousmane Dembélé abrió el marcador y Harry Kane igualó en el descuento. El 30 de mayo, en Budapest, el PSG enfrentará al Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid.

A los dos minutos, Khvicha Kvaratskhelia combinó con Fabián Ruiz, avanzó y asistió a Dembélé, quien batió a Neuer: 0-1. Con esa asistencia, Kvaratskhelia hizo historia.

El Bayern reaccionó y llegó con peligro al área parisina, aunque Safonov no tuvo que realizar intervenciones de mérito. Kvaratskhelia, en gran momento, siguió inquietando a la zaga bávara.

El Bayern buscó la genialidad individual y casi la encontró con Michael Olise, quien, al estilo de Arjen Robben, presente en Múnich, entró hacia adentro y disparó con la izquierda al larguero.

A los 30 minutos el Allianz Arena pidió la segunda amarilla para Nuno Mendes, amonestado antes por falta y por detener el balón con el brazo, pero el árbitro ya había señalado falta a favor del PSG.

Instantes después, Vitinha disparó al brazo extendido de João Neves dentro del área, pero Pinheiro, con la confirmación del VAR Marco Di Bello, consideró que el balón había rebotado primero en un compañero y dejó seguir el juego.

Poco después, Neves estuvo a punto de marcar el 0-2, pero Neuer despejó su cabezazo con un gran reflejo. El Bayern aún protestaba por un penalti no pitado.

Justo antes del descanso, el Bayern rozó el empate en dos ocasiones por medio de Jamal Musiala: un remate desviado en el aire y un disparo raso que detuvo Safonov.

Tras el descanso el Bayern apretó, pero las ocasiones siguieron siendo escasas. El PSG acechaba al contraataque y se topó dos veces con Neuer, en los pies de Doué y Kvaratskhelia.

El reloj jugaba en contra del Bayern, que no imponía su juego. Los centrales Willian Pacho y Marquinhos firmaron un partido sólido.

El PSG tuvo ocasiones para sentenciar, pero Neuer, con excelentes reflejos, lo evitó, especialmente ante Doué.

El Bayern apretó en los últimos minutos, pero el PSG resistió. Kane empató en el 94 con un giro y disparo, insuficiente para forzar la prórroga: 1-1.

A finales de mes el PSG podrá revalidar el título ante el Arsenal, que nunca ha conquistado la ‘Orejona’.