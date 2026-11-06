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Karim Malim
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El Paris Saint-Germain toma una decisión sorprendente sobre Achraf Hakimi

A. Hakimi
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Tras semanas de brillantez

En un paso que busca proteger a una de sus grandes estrellas del desgaste, el Paris Saint-Germain decidió dejar fuera de sus planes al marroquí Achraf Hakimi para el próximo enfrentamiento ante el Troyes, concediéndole un breve periodo de descanso tras el gran esfuerzo que ha realizado durante las últimas semanas.

El conjunto parisino recibirá a su homólogo, el Troyes, el próximo sábado, en el marco de la competición de la Liga de Francia, en un partido del que estará ausente el lateral derecho marroquí por decisión del cuerpo técnico y la directiva del club.

El Paris Saint-Germain aclaró, en un comunicado oficial, que la decisión se tomó de forma coordinada entre el entrenador y el director deportivo, señalando: «De acuerdo con el entrenador y el director deportivo, Achraf Hakimi se beneficiará de un periodo de descanso hasta el inicio del parón internacional».

Esta decisión llega en reconocimiento del gran esfuerzo que ha ofrecido Hakimi desde el comienzo de la temporada, y con el deseo de evitarle el agotamiento, especialmente con la cercanía de su incorporación a la selección de Marruecos.

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Se espera que el jugador viaje a su país la próxima semana, para unirse a la concentración de Marruecos, que incluye dos partidos ante la selección de Níger.

Ante la ausencia de la estrella marroquí, se prevé que el Paris Saint-Germain dé la oportunidad a David Boly para ocupar la posición de lateral derecho durante el enfrentamiento con el Troyes.

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