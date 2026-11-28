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El brasileño Estêvão, extremo del Chelsea, sigue en buena medida fuera de los planes de su entrenador, el español Xabi Alonso, lo que podría llevarle al mercado de fichajes.

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Según informa el portal Fichajes, el París Saint-Germain quiere fichar a Estêvão en el próximo mercado de invierno.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Niccolò Schira, el PSG ha renovado su interés por hacerse con Estêvão durante el mercado de invierno.

Tras las lesiones de Khvicha Kvaratskhelia y Doué, que podrían estar de baja hasta el final de la presente temporada por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, el club parisino podría acudir al mercado invernal para incorporar a un jugador que refuerce su línea ofensiva, y Estêvão es uno de los nombres más destacados sobre la mesa.

Después de ser titular en el duelo ante el Leeds United, en el que el Chelsea cayó estrepitosamente por 1-4 en Stamford Bridge, Estêvão (19 años) no disputó ni un solo minuto en el partido contra el Nottingham Forest.

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En plena mala racha, el equipo de Xabi Alonso encajó una nueva derrota, lo que ha dejado al técnico en una situación delicada, aunque los informes apuntan a que los dirigentes del club siguen confiando en él en el seno del Chelsea.

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Volviendo a Estêvão, su papel en el Chelsea sigue siendo muy limitado. Desde el inicio de la presente temporada, el jugador ha disputado 11 partidos, con algo más de 350 minutos en total, sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia.

En el último parón internacional con la selección de Brasil, Estêvão gozó de más protagonismo: fue titular en los dos partidos y ofreció un gran rendimiento al marcar un gol y dar dos asistencias ante Singapur.

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El París Saint-Germain intensifica sus movimientos

Si esta situación no cambia, el jugador brasileño podría ser uno de los principales candidatos a salir en el mercado de invierno.

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Aunque los dirigentes del Chelsea siguen confiando en él, su escasa participación podría llevarle a pedir el traspaso, en un momento en el que hay un club decidido a ficharle el próximo mes de enero.

Para convencer al Chelsea de que deje marchar a Estêvão, el club interesado tendrá que presentar antes una oferta económica muy elevada.

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El contrato del jugador se extiende hasta junio de 2033, e incluso el club londinense estudia ampliarlo una temporada más, con una subida de sueldo.

Por tanto, la salida de Estêvão solo sería posible si el propio jugador pidiera abandonar el equipo y, además, llegara una oferta excepcional que superara el valor habitual de mercado, algo que podría abrir la puerta a cerrar una operación que exigiría un desembolso importante.

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Luis Enrique, entrenador del PSG, ya ha anunciado que, si el club ficha a algún jugador en enero, no apostará por un fichaje de emergencia para solo seis meses.

Por ello, si el París Saint-Germain decide acudir al mercado para reforzar su plantilla, todo apunta a que el elegido será un futbolista capaz de seguir en el equipo después y de pelear por un puesto en el once titular, un perfil que encaja con Estêvão.